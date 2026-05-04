Prevenzione melanoma, al via campagna Unicoop Firenze e Imi per controllo nei

(Adnkronos) – Conoscere i rischi e promuovere la diagnosi precoce del melanoma e dei tumori cutanei: sono gli obiettivi della campagna di prevenzione promossa da Unicoop Firenze con l’Intergruppo melanoma italiano (Imi), associazione scientifica multidisciplinare che opera nel contesto nazionale per la ricerca e la cura di questi tumori. La campagna, presentata questa mattina, ha preso il via dal Coop.fi di Livorno Settembrini, dove fino al 7 maggio, nella sala dedicata, i soci Unicoop Firenze possono effettuare visite dermatologiche gratuite di controllo dei nei. L’iniziativa farà tappa poi al Coop.fi di Viareggio dove, dall’11 al 14 maggio, sarà possibile effettuare controlli dermatologici gratuiti. Il melanoma cutaneo rappresenta una vera emergenza, soprattutto nelle località della costa: a Livorno si riscontra l’incidenza più alta d’Italia, pari a quella del Queensland in Australia – riferisce una nota – La campagna proseguirà poi durante l’estate, con incontri informativi per promuovere consapevolezza sui tumori cutanei e rafforzare la cultura della prevenzione oncologica. Per partecipare è necessario prenotarsi sulla piattaforma della cooperativa (coopfi.info/eventi)

“La diagnosi precoce del melanoma è fondamentale per evitare che i tumori della pelle possano degenerare, soprattutto in una località di mare come Livorno, dove la tintarella fa parte del Dna cittadino – afferma Luca Salvetti, sindaco di Livorno – Purtroppo la lunga esposizione al sole, in particolare in giovane età, può causare danni importanti. Diventano quindi indispensabili controlli periodici e soprattutto campagne, come questa dell’Unicoop Firenze che sensibilizzino i cittadini. Le visite e le mappature dei nei gratuite, oltre ad avere una grande importanza sanitaria, rafforzano il legame di Unicoop con il territorio cittadino ed agevolano le persone che hanno risorse limitate e non si possono permettere visite ed esami”. Salvetti quindi ringrazia “Unicoop Firenze per la sensibilità dimostrata e per la presenza costante sul territorio”.

«Abbiamo aperto le porte a questa iniziativa con entusiasmo e ringraziamo Imi, partner di questa importante campagna che porta la prevenzione nel nostro Coop.fi di Livorno Settembrini, nella quotidianità dei nostri soci e clienti che lo frequentano e che possono informarsi, fare visite gratuite fino al 7 maggio – spiega Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze – A questa seguirà un’altra tappa a Viareggio e altri appuntamenti informativi nel corso dell’estate. È un’iniziativa che vuole sensibilizzare tutti sul tema dei rischi per la pelle, su quanto sia importante adottare comportamenti corretti e strumenti protettivi adeguati e sull’importanza della prevenzione come gesto quotidiano per una buona qualità di vita. Con l’appuntamento di oggi aggiungiamo un altro tassello all’impegno che la nostra cooperativa, Unicoop Firenze, da tempo porta avanti sul tema della prevenzione, con iniziative svolte in collaborazione con Regione Toscana, Ispro, Aziende sanitarie locali e partner del privato sociale. Invitiamo soci a fermarsi in sala soci per dedicare un momento alla prevenzione e alla cura di sé”.

In Italia “l’incidenza del melanoma è in aumento con un incremento di oltre il 30 % nel 2024 rispetto agli anni precedenti – sottolinea Daniela Massi, presidente Imi – Ogni anno in Italia si registrano oltre 12mila nuovi casi e, negli ultimi anni, l’età media alla diagnosi è diminuita, rendendolo diffuso anche tra i giovani. Nella popolazione italiana costituisce infatti il secondo tumore più frequente nei maschi sotto i 50 anni di età e il terzo più frequente nelle femmine della stessa fascia di età. La gestione multidisciplinare del paziente è essenziale, attraverso un percorso diagnostico-terapeutico ed assistenziale personalizzato in base allo stadio della malattia. Per decenni le opzioni terapeutiche erano limitate, ma gli ultimi anni – illustra l’esperta – hanno portato a innovazioni rivoluzionarie: dal trattamento chirurgico alla somministrazione di nuovi farmaci, con particolare enfasi su immunoterapie avanzate e strategie combinate per superare le resistenze. Numerosi centri di ricerca italiani affiliati ad Imi partecipano a consorzi nazionali ed internazionali, trial multicentrici e stesura di linee guida, contribuendo significativamente all’avanzamento della ricerca e alla standardizzazione delle cure. Oggi, le possibilità di guarigione sono aumentate ma non bisogna sottovalutare il ruolo importantissimo della prevenzione primaria e secondaria”.

L’utilizzo di creme solari ad alto fattore protettivo contro le radiazioni ultraviolette “è fondamentale per prevenire le scottature, tra i principali fattori di rischio per l’insorgenza del melanoma e degli altri tumori cutanei – evidenzia Vincenzo De Giorgi, segretario Imi – È altrettanto importante evitare il ricorso ai dispositivi per l’abbronzatura artificiale, come le lampade ed i lettini, oggi riconosciuti come pericolosi e cancerogeni. A questo si aggiunge la necessità di sottoporsi regolarmente a visite dermatologiche, utili per monitorare macchie pigmentate e nei e favorire una diagnosi precoce dei tumori della pelle. Il melanoma oggi deve fare meno paura rispetto al recente passato, grazie ai progressi nella prevenzione, nella diagnosi e nelle terapie, ma non può e non deve essere sottovalutato. È questo il messaggio che intendiamo ribadire in occasione del doppio appuntamento toscano, ringraziando Unicoop Firenze per l’opportunità concessaci”.

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