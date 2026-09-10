Presentata Supercoppa Lba Sisalclub 2026, Gherardini ‘Tortona apripista nuovo corso impiantistica sportiva’

(Adnkronos) – Nella Sala del Ridotto del Teatro Civico di Tortona si è svolta in mattinata la conferenza stampa di presentazione della Supercoppa LBA SisalClub 2026, moderata dal giornalista Mino Taveri.

L’evento che aprirà la stagione sportiva 2026/27 si svolgerà alla Nova Arena nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 settembre. Dopo aver ospitato a Torino le ultime quattro edizioni della Final Eight, la Regione Piemonte accoglie di nuovo il grande basket italiano con la Supercoppa 2026, organizzata con la collaborazione della FIP Piemonte. “Ringrazio innanzitutto il Club Derthona Basket, la famiglia Gavio e il presidente Marco Picchi per averci espresso già diversi mesi fa il desiderio di poter ospitare la Supercoppa LBA, l’evento inaugurale della nuova stagione 26/27 – queste le parole del Presidente LBA Maurizio Gherardini -. In fondo è un modo per certificare ancora meglio la realtà di Tortona sulla mappa del basket italiano di Serie A, con il forte sostegno a tale candidatura rappresentato dal suo nuovo impianto e dall’intera Cittadella dello Sport. Essere a Tortona acquista un valore duplice: in un Paese che fatica a sviluppare le sue risorse per la mancanza di un’impiantistica sportiva di livello pari a quello che tante altre nazioni possono vantare, la Supercoppa è stata assegnata nell’impianto di più recente inaugurazione tra quelli che ospitano il campionato LBA. E che rappresenta un’apripista per quelli in arrivo a Bologna, Cantù e Venezia. Stiamo entrando in una nuova fase della nostra offerta di spettacolo sportivo e di intrattenimento, tante realtà anche storiche stanno per vivere un importante momento di nuova visione imprenditoriale dei loro Club. Che qui a Tortona è già realtà, grazie agli investimenti ed alla passione di una persona come Beniamino Gavio e quella della sua famiglia”.

“Il weekend di Supercoppa è ancor più significativo per la realtà LBA perché segna il debutto ufficiale al nostro fianco del nuovo title sponsor SisalClub. È una partnership prestigiosa che presenteremo quanto prima in maniera più dettagliata: ci sono comunque tutte le premesse per camminare insieme a SisalClub verso il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati per il futuro di crescita della LBA. Vorrei infine trasmettere il mio ringraziamento al Comune ed alle istituzioni di Tortona, che hanno messo a terra un bel calendario di eventi e forme di intrattenimento e coinvolgimento in ambito locale, a corollario dei due giorni di Supercoppa: l’importanza della presenza delle Istituzioni al fianco degli eventi sportivi è anche testimoniata dal solido legame con la Regione Piemonte. Ed è bello certificare come anche i Comuni di questa terra siano allineati dalle stesse filosofie verso lo sport e soprattutto il basket”.

L’intera Supercoppa LBA SisalClub 2026 sarà visibile in modalità free su LBATV, in pay tv su Sky Sport Basket e in chiaro su CIELO, offrendo così agli appassionati diverse possibilità per seguire tutte le partite della competizione. Semifinali: sabato 19 settembre 2026 Bertram Derthona Tortona – Umana Reyer Venezia ore 17.00; Armani Olimpia Milano – Virtus Bologna ore 19.45. Finale Domenica 20 settembre 2026 ore 17.00.

Andrea Bargnani, LBA Executive Advisor: “La Supercoppa è un trofeo che ha un peso particolare, perché per diversi mesi rappresenta l’unica occasione concreta per una squadra di vincere qualcosa. Da giocatore l’ho vissuta anche attraverso una sconfitta e ricordo molto bene tutto quello che venne dopo: la delusione, il lavoro in palestra e 20 giorni di allenamenti molto intensi. Questo dà la misura di quanto venga sentita all’interno delle squadre. Per i tifosi, inoltre, è uno dei primi momenti in cui si possono vedere all’opera i nuovi acquisti e capire che direzione può prendere una stagione. Più in generale, credo che la crescita del basket italiano passi necessariamente anche dalle infrastrutture: non può esserci uno sviluppo reale del movimento senza impianti adeguati e Tortona è assolutamente uno di questi. Poi servono investimenti, progettualità, imprenditoria e società ambiziose, ma la struttura resta una base fondamentale. Vedere nuove arene e realtà sempre più organizzate è quindi un segnale molto positivo per tutto il nostro basket”.

Marco Tiso, Managing Director Sisal Italy: “La Supercoppa rappresenta per SisalClub l’inizio di un percorso che abbiamo scelto di costruire insieme a Lega Basket Serie A, ai Club e soprattutto ai tifosi. Il basket italiano esprime in modo straordinario ciò in cui crediamo, è un grande movimento nazionale che mantiene un legame fortissimo con le proprie comunità e con i territori, capace di trasformare la passione sportiva in un’esperienza autenticamente condivisa. È proprio questa dimensione che vogliamo valorizzare, mettendo a disposizione contenuti, esperienze e nuove occasioni di partecipazione per contribuire alla crescita del basket italiano. Vogliamo portare la nostra capacità di innovazione e creatività, dando vita a iniziative in grado di generare coinvolgimento, aggregare le persone e amplificare la forza dello sport. Questa partnership significa per noi diventare parte di questa community e la Supercoppa sarà il primo momento in cui condividere con i tifosi questa passione che vogliamo contribuire a far crescere”.

Alessandro Giacomini, Managing Director Infront Italy: “La Supercoppa è il primo grande appuntamento della nuova stagione sportiva e siamo particolarmente soddisfatti di poter accogliere SisalClub quale nuovo Title Sponsor di questa competizione. Un ingresso importante nel roster dei partner di LBA, che ha scelto di investire a 360 gradi nel progetto, con attivazioni pensate per coinvolgere il pubblico e rendere ancora più spettacolare l’esperienza dell’evento. Accanto a questa nuova partnership, siamo orgogliosi di poter contare anche sulla presenza delle aziende che proseguono il proprio percorso al fianco di LBA e che confermano la solidità e l’attrattività della piattaforma. Il nostro obiettivo quale Official Advisor della Lega è creare per gli sponsor occasioni concrete di visibilità, engagement e relazione. In quest’ottica, oltre a garantire in loco un team trasversale a supporto di LBA e degli sponsor, ospiteremo la domenica della finale un workshop dedicato ai partner, pensato come momento di incontro e di networking tra aziende, ma anche come occasione per condividere gli sviluppi della comunicazione online e offline e per mostrare come questi strumenti possano contribuire a valorizzare ulteriormente le partnership, creando valore per tutti gli attori del sistema e in particolare per tutti gli appassionati di basket, che avranno l’occasione di vivere un grande evento fuori e dentro il campo”.

Federico Chiodi, Sindaco di Tortona: “Ospitare a Tortona la Supercoppa LBA è motivo di grande orgoglio e rappresenta un’ulteriore conferma della vocazione sportiva della nostra città e della capacità della Nova Arena di accogliere manifestazioni di assoluto livello nazionale. Abbiamo voluto che questo appuntamento coinvolgesse non soltanto gli appassionati che assisteranno alle partite, ma l’intera comunità, attraverso un programma di iniziative collaterali pensate per portare il basket e lo sport anche nel cuore della città. Ringrazio LBA, Derthona Basket, Cittadella dello Sport e tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione: sarà una grande occasione per vivere insieme lo sport e, allo stesso tempo, per far conoscere Tortona e il nostro territorio a tutti coloro che arriveranno per questo importante evento”.

Davide Balena, Responsabile Grandi Eventi Presidenza Regione Piemonte: “La Regione Piemonte investe nei grandi eventi sportivi perché rappresentano non soltanto una straordinaria vetrina, ma anche un investimento capace di generare un ritorno concreto per tutto il territorio. La Final Eight di Torino è un esempio di come sia fondamentale non limitarsi a ospitare un evento, ma costruire nel tempo un rapporto che gli consenta di crescere anno dopo anno: siamo arrivati alla quarta edizione e stiamo già lavorando alla quinta insieme alla Lega Basket. Eventi come questo ci permettono di promuovere, accanto allo sport, anche le eccellenze turistiche ed enogastronomiche del Piemonte, generando un indotto superiore all’investimento sostenuto dalla Regione. La nostra volontà è inoltre quella di coinvolgere sempre di più l’intero territorio, senza concentrare i grandi appuntamenti esclusivamente su Torino: Tortona ne è un esempio concreto. Il Piemonte ha enormi possibilità e potenzialità e dobbiamo essere capaci di valorizzarle al massimo”.

Marco Picchi, Presidente Bertram Derthona Tortona: “Per la città è un grande orgoglio ospitare una manifestazione come la Supercoppa. Lo dico da tortonese, da ex giocatore del Derthona e ora da presidente del Club. Se ripenso da dove siamo partiti per arrivare fino a qui, ad ospitare nella nostra città il torneo che assegna il primo trofeo ufficiale della stagione per le squadre di Serie A, sembra uno di quei sogni a cui pensi da bambino. Il Derthona Basket ha fatto passi da gigante in questi ultimi anni, il tutto grazie alla visione e alla passione della famiglia Gavio, che ha fatto molto per il Club e il territorio sul campo ma soprattutto fuori dal campo. Chiunque oggi passi dall’autostrada e volga lo sguardo verso la Cittadella dello Sport, verso la Nova Arena che ospiterà questa competizione, capisce di cosa si tratti. L’esserci oltretutto guadagnato, con i risultati della scorsa stagione, il diritto di essere tra le quattro squadre che si giocheranno il trofeo, rende tutto ancora più magico”.

Christos Stavropoulos, General Manager Armani Olimpia Milano: “Siamo molto felici di essere a Tortona e di giocare la Supercoppa in una struttura così importante. È ancora un momento delicato della preparazione perché, come molte altre squadre, soltanto da pochi giorni abbiamo potuto lavorare con il gruppo al completo dopo gli impegni dei giocatori con le Nazionali. Cercheremo comunque di presentarci nelle migliori condizioni possibili, perché la Supercoppa è un titolo e per noi ogni titolo è importante. Quest’estate abbiamo cambiato molto, cercando di costruire una squadra più equilibrata e un gruppo capace di unire nuovi giocatori ed elementi di esperienza. Vogliamo iniziare un percorso importante, sia in Italia sia in Eurolega, e proveremo naturalmente a partire nel migliore dei modi cercando di vincere questa competizione”.

Oltre all’abbonamento, che consente di assistere a tutte le partite della Supercoppa LBA SisalClub 2026, durante la conferenza stampa è stata annunciata la possibilità di acquistare anche i biglietti per le singole giornate di gara. I tagliandi saranno inoltre disponibili per l’acquisto al Club House della Nova Arena in occasione dell’amichevole tra Bertram Derthona Tortona e UNA Hotels Reggio Emilia, programmata per sabato 12 settembre alle ore 18.30. Tutti i possessori della Carta Giovani Nazionale potranno accedere a una tariffa speciale per i biglietti nei settori Tribuna fronte-panchina e retro-panchina. Un’opportunità dedicata ai possessori della Carta per vivere da vicino la Supercoppa LBA SisalClub 2026 a condizioni agevolate.

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