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Preparavano molotov e le testavano in un capannone, perquisiti 4 giovani

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Settembre 2026
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PESARO (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno eseguito, con il supporto dei Comandi territorialmente competenti, un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura di Pesaro nei confronti di quattro giovani residenti nelle province di Pesaro e Urbino, Rimini e Bologna. Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla Procura e avviate attraverso il monitoraggio del territorio e dei siti e profili social collegati, il gruppo avrebbe realizzato, intorno a febbraio 2026, diverse bottiglie incendiarie tipo Molotov, “la cui potenzialità offensiva sarebbe stata successivamente testata in un capannone industriale abbandonato di Pesaro, provocando combustioni e deflagrazioni”, si legge in una nota. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati tablet, computer e smartphone, che saranno sottoposti ad analisi forensi, oltre a materiale cartaceo contenente, tra l’altro, riferimenti alla realizzazione e all’utilizzo dei manufatti incendiari. Gli indagati, per i quali vige la presunzione di innocenza, sarebbero inoltre vicini a collettivi studenteschi locali e ad ambienti antagonisti. Gli investigatori stanno svolgendo ulteriori accertamenti per stabilire se i fatti siano riconducibili a un atto preparatorio finalizzato ad accreditarsi negli ambienti antagonisti oppure alla preparazione di azioni dimostrative nell’ambito di una strategia più ampia.
(ITALPRESS).

– foto: ufficio stampa Carabinieri –

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