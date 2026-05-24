Premier League, De Zerbi salva il Tottenham. United e Liverpool in Champions

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Cala il sipario sulla Premier League. Oggi, domenica 24 maggio, il campionato inglese ha espresso i suoi verdetti, nella giornata in cui l’Arsenal è tornato a sollevare il trofeo all’Emirates Stadium dopo aver festeggiato la vittoria della Premier già nella scorsa giornata.

È riuscito nel proprio compito Roberto De Zerbi, che ha raggiunto la salvezza con il suo Tottenham: decisivo l’1-0 firmato Palhinha, che ha condannato il West Ham alla retrocessione. Inutile il gol dell’ex Lazio Taty Castellanos, in rete nel 3-0 con cui gli Hammers hanno battuto il Leeds. West Ham in Championship quindi insieme a Burnley e Wolverhampton.

Festeggiano la qualificazione in Champions League, oltre all’Arsenal campione d’Inghilterra, il Manchester City, che ha salutato Guardiola con la sconfitta interna per 2-1 per mano dell’Aston Villa, qualificata nella massima competizione europea grazie al trionfo in Europa League. Oltre a loro tornano in Champions Manchester United e Liverpool.

Sarà Europa League invece per Bournemouth, che ha accarezzato il sogno Champions, e Sunderland. In Conference va il Brighton.

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