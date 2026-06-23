Portogallo, Conceicao e caso Ronaldo: “Non c’è obbligo a passargli la palla…”

(Adnkronos) – Si infiamma il caso Cristiano Ronaldo in casa Portogallo. Oggi, martedì 23 giugno, la Nazionale lusitana sfida l’Uzbekistan nella seconda giornata dei Mondiali 2026, in una partita resa ancora più delicata dopo il deludente pareggio dell’esordio contro il Congo.

Ronaldo è stato una delle note negative della partita, con una pioggia di critiche che sono arrivate su di lui e sul ct Martinez, reo di schierarlo dall’inizio. Il tema CR7, insomma, sta agitando l’opinione pubblica portoghese e lo stesso spogliatoio portoghese, tanto che Francisco Conceicao ha dovuto ‘discolparsi’ in conferenza stampa.

“Io non sono obbligato a passare la palla a nessuno”, ha detto l’attaccante della Juventus riferendosi a Ronaldo, “la passo a qualsiasi giocatore sia posizionato meglio di me. Lui è qui per aiutare tutti, esattamente come fanno gli altri giocatori. È molto motivato e si allena sempre al massimo. Se dopo aver raggiunto così tanto in carriera continua a lavorare con questa fame, allora la nostra dev’essere ancora maggiore”.

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