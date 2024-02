Porsche Italia firma nuovi record

(Adnkronos) – La filiale italiana della Casa di Stoccarda ha chiuso il 2023 con le vendite ancora in crescita: sono state consegnate 7.642 vetture, in aumento del 5% sull’anno precedente.

Porsche per ogni suo modello è riuscita a raggiungere dei numeri considerevoli, Porsche Macan è stato il modello più richiesto con 3.267 consegne, mentre l’iconica 911 si attesta al secondo posto, con 1.718 unità consegnate. Completa il podio Cayenne, di cui è stata presentata la versione aggiornata nel 2023, con 1.376 unità. Si conferma in quarta posizione Taycan, il primo modello elettrico del marchio, con 587 consegne, a seguire la 718 con 388 e infine Panamera con 306, in leggero calo rispetto allo scorso anno. “Siamo felici dell’ottimo risultato raggiunto da Porsche Italia nel 2023, un anno caratterizzato da un contesto macroeconomico e geopolitico sfidante, che ha influito anche sulla disponibilità dei nostri prodotti. Tuttavia, abbiamo conseguito ottimi risultati, a partire dal comparto elettrico, dove la nostra performance è stata superiore alla media del mercato nazionale grazie alle vendite di Taycan”, ha commentato Pietro Innocenti, Amministratore Delegato di Porsche Italia, “Guardiamo ora con fiducia al futuro: le opportunità di crescita della mobilità sostenibile nel segmento premium & luxury ci rendono infatti ottimisti per le vendite della nuova Macan a trazione completamente elettrica, appena lanciata”.



—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)