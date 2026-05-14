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Pordenone, incendio in abitazione: salvata un’anziana

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Maggio 2026
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(Adnkronos) – Dalle 4 di questa mattina, i vigili del fuoco del Comando di Pordenone sono impegnati a Maniagolibero, Pordenone, per l’incendio di un’abitazione. Al momento sul posto sta operando la squadra di Maniago con un’autopompa e un’autobotte supportata dalla squadra di Spilimbergo con ulteriori due mezzi e l’autoscala inviata dalla Centrale di Pordenone. Una persona anziana è stata portata in salvo, incolume, dalla casa accanto. L’intervento tempestivo ha permesso di contenere le fiamme evitandone la propagazione ad altre parti dell’edificio e alle strutture vicine. L’incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, ha interessato l’ultimo piano e la copertura in legno del tetto. Sul posto anche i carabinieri. 

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