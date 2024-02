Pomezia, vittime delle foibe: un successo il convegno del Comitato 10 Febbraio

Un evento orgaanizzato dal Comitato 10 Febbraio, per mezzo del suo presidente Alessandra Duma , presso il museo città di Pomezia Laboratorio del Novecento, al civico 11 di piazza Indipendenza che ha visto la partecipazione di Claudia Montano , direttore del MCP-Lab 900, Rodolfo Serafini , vice presidente del comitato 10 febbraio di Pomezia e di volti illustri del terriotorio come il sindaco della città Veronica Felici , l’On. Lavinia Mennuni , senatrice della Repubblica, Antonio Ballarin , presidente emerito FederEsuli, Francecsco Petrocchi , presidente Spirito Libero, Edoardo Sylos Labini , presidente Cultura e Identità, Roberta Fidanzia , presidente centro studi Femininium Ingenium e Mario Borgo Caratti di Azione Pomezia.

“Vogliamo far capire agli italiani di oggi che l’abbandono del Friuli Venezia Giulia fu radicale e sconvolgente e ricordare anche i sacrifici fatti da quel popolo per rimanere italiano” ha dichiarato il presidente del Comitato 10 febbraio Alessandra Duma”.

Le foibe sono cavità carsiche di origine naturale con un ingresso a strapiombo. È proprio in quelle voragini dell’Istria che fra il 1943 e il 1947 furono gettati, vivi e morti, quasi diecimila italiani. Gli eccidi delle foibe ed il successivo esodo costituirono l’epilogo di una secolare lotta per il predominio sull’Adriatico orientale che fu conteso da popolazioni slave (prevalentemente croate e slovene ma anche serbe) e italiane. Durante la Seconda guerra mondiale le tensioni si acuirono e in seguito alla firma dell’armistizio dell’8 settembre 1943 esplose la prima grande ondata di violenza in Istria e Dalmazia dove circa un migliaio di persone tra fascisti e italiani non comunisti vennero massacrate e gettate nelle foibe dai partigiani slavi. La violenza aumentò nella primavera del 1945 quando le truppe del Maresciallo Tito occuparono Trieste, Gorizia Istria e Fiume: una carneficina contro i non comunisti che proseguì fino al 1947, quando fu ratificato il trattato di pace che pose fine alla Seconda guerra mondiale e che fissò il confine tra l’Italia e la Jugoslavia.

Ma il dramma degli istriani e dei dalmati non finì, poiché ceduti questi territori a Tito trecentocinquantamila persone si trasformano in esuli e fuggirono in Italia. Le motivazioni per le quali questa tragica pagina della storia del Novecento è stata fino a qualche anno fa poco conosciuta sono di origine politica: innanzitutto perché dopo il conflitto mondiale il PCI, come dimostrano alcuni studi in merito, ebbe un ruolo importante nella ricostruzione e per la vicinanza di Palmiro Togliatti a Tito, in secondo luogo a seguito della rottura dello stesso Tito con Stalin non si ritenne opportuno parlare di questa tragedia in un momento tanto delicato.

Fatto sta che dal 2 Settembre 1945, fine della seconda guerra mondiale, per oltre 59 anni, lo stato ha negato l’eccidio, riconosciuto solo il 10 Febbraio 2004 con la legge 92/2004.Per 59 anni lo stato ha vietato di scriverlo nei libri di Storia, dove milioni di Italiani per 59 anni hanno dovuto studiare una storia “falsa”… per 59 lunghi anni.