Pomezia, tentata rapina: arrestato un minorenne

Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) ed al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che i Carabinieri della Compagnia di Pomezia, in esecuzione di un’Ordinanza applicativa della misura cautelare del collocamento in comunità emessa dal Tribunale per i minorenni di Roma su richiesta di quella Procura della Repubblica, hanno arrestato un 17enne italiano, gravemente indiziato del reato di tentata rapina e lesioni personali.

Più in dettaglio, l’odierno provvedimento cautelare scaturisce dal deferimento in stato di libertà del minorenne l’11 agosto scorso, quando aveva tentato, con il volto travisato, di derubare una coppia di fidanzati sulla spiaggia, colpendo uno dei due al volto con una bottiglia di vetro.

La solidità del quadro indiziario ricostruito dai militari dell’Arma e condiviso dall’Autorità Giudiziaria, ha consentito a quest’ultima di emettere il provvedimento cautelare, in forza del quale l’indagato, tratto in arresto, è stato accompagnato in una comunità appositamente individuata.