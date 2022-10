Il 20 ottobre 2022, alle ore 10:30, il Museo Città di Pomezia – Laboratorio del Novecento ospiterà la conferenza stampa per il lancio della Mostra INCURSIONIMUSEALIXXI – STEFANO TRAPPOLINI. La Contemporaneità della Storia nel Pensiero e nell’Azione, patrocinata dai Comuni di Pomezia, Velletri, Cremona, e realizzata con il contributo della Regione Lazio.

La Mostra, che verrà inaugurata il 29 ottobre e resterà in allestimento fino al 31 dicembre 2022, nasce dal progetto scientifico curato dal direttore del Museo, Claudia Montano, in occasione del 3° Compleanno del Museo e dell’83° Anniversario dell’Inaugurazione della Città, con l’intento, inoltre, di celebrare il Centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, al quale la Mostra dedica un’opera inedita di grande formato, realizzata per l’occasione, e il cui video documentario sarà presentato in anteprima nel corso della conferenza stampa.

La Mostra presenterà 19 opere pittoriche e 6 installazioni video di Stefano Trappolini, pittore e video-artista, personalità di spicco del panorama artistico del territorio. 15 saranno le opere pittoriche inedite, e, fra queste, 5 sono state realizzate in esclusiva per la Mostra.

Molte delle opere si compongono di più dipinti assemblati o concepiti in serie, per un numero complessivo di 94 elementi che verranno esposti nelle diverse aree e sezioni del Museo. L’allestimento immersivo, interesserà tutti gli spazi di MCPLab900, con la precisa intenzione di far dialogare opere contemporanee e documenti della Storia, consentendo al Museo stesso di diventare vero e proprio soggetto della Mostra.

La conferenza stampa sarà preceduta dalla cerimonia di donazione, da parte dell’artista, dell’opera Torre, realizzata in esclusiva per la Mostra, che verrà in tal modo acquisita nella collezione permanente del Museo.

Durante il periodo espositivo, dal 29 ottobre al 31 dicembre, sono in programma una serie di attività museali, divulgative e di promozione, correlate alla Mostra, progettate dalla Direzione del Museo per coinvolgere le diverse tipologie di pubblico e in particolare le scuole. Visite guidate, P.C.T.O. – Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento con gli studenti, performance dell’artista, eventi istituzionali, animeranno questo importante appuntamento culturale e celebrativo che lega l’anniversario della nascita del Museo a quello della Città. Se ne darà comunicazione, di volta in volta, attraverso i canali istituzionali.

