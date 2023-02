Pomezia: Caramanica (Rea), al lavoro per prossime amministrative, proposte chiare su rilancio città

Fisio fit

Rivoluzione ecologista animalista parteciperà alle elezioni comunali di Pomezia 2023 e ha in previsione la partecipazione elettorale anche in altri comuni del Lazio. Ad annunciarlo in una nota il segretario nazionale Rea, Gabriella Caramanica, che spiega così le ragioni di questa scelta: “Da ormai troppo tempo la città pometina, attualmente sotto il traghettamento commissariale, ha deciso bisogno di rilancio e sviluppo, per questa ragione la prossima tornata elettorale sarà importantissima per ridare a comunità e territorio una amministrazione efficiente e competente, che sia in grado di rimettere al centro i bisogni dei cittadini di Pomezia”. “Noi di Rivoluzione ecologista animalista dunque stiamo operando da tempo su un programma ambizioso, innovativo ma realizzabile, un programma realmente a misura di famiglie e imprese, e su una lista fatta di persone trasparenti, professionali e appassionate. In particolare, su Pomezia stanno lavorando i nostri coordinatori Alizia Giuliani ed Andrea Medaglio del gruppo giovani del partito affrontando tematiche di importante rilevanza per il comune quali: il trasporto pubblico nelle zone periferiche, l’ambiente, turismo, scuole, i diritti animali e, soprattutto, il problema spinoso delle discariche. Abbiamo idee chiare su come far ripartire Pomezia, nelle prossime settimane racconteremo il nostro programma e saremo presenti sul territorio con iniziative mirate e concrete”, ha concluso il segretario nazionale del partito politico Rivoluzione ecologista animalista, Gabriella Caramanica.

