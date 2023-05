Pol Anzio tennis e padel 2 nel girone di serie C di padel

Prima esperienza nella serie c di padel per la squadra di Anzio, lo scorso anno si giocava ancora insieme al maschile, che e’ attualmente seconda in un girone alla portata delle nostre per poter arrivare ad affrontare gli spareggi x andare in serie b e raggiungere la squadra maschile… La squadra di Anzio capitanata dai maestri Alessandro meschini ed Alessandro faconda è formata dalla campionessa KARIN KNAPP ex n 30 delle classifiche mondiali di tennis, Martina di Giuseppe ex n 140 delle classifiche mondiali di tennis, Alessia di Pietro seconda categoria di tennis ed attualmente seconda di padel, 2 nuovi acquisti le seconde fascia Sonia Iacovacci e Maria Vittoria Merci, Luisa Caroli e Romina Garbini…. Vittoria per 2-1 nella giornata del 27 maggio con vittorie della coppia Knapp Merci, sconfitta per quella Di Giuseppe Iacovacci prima della vittoria decisiva della coppia Merci Iacovacci…. Ora le ragazze si giocano il primo posto sabato 17 giugno in casa della Stella Azzurra padel con la vittoria è sicuro il passaggio alla fase successiva…..