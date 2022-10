Nel pieno del percorso di recupero di Pogba per ristabilirsi dall’intervento di meniscectomia per la rottura del menisco, arriva un altro infortunio per il centrocampista francese della Juventus che Pogba e per questo potrebbe saltare il mondiale, Questa volta però si tratta di un infortunio muscolare alla coscia che dovrebbe tenerlo fuori per almeno un’altra decina di giorni. La lunga inattività agonistica potrebbe essere alla base dei motivi che hanno cagionato questo nuovo stop.

L’autorevole giornale francese l’Equipe, ha scritto infatti che “la presenza di Paul Pogba in Qatar è più incerta che mai“. Del resto Deschamps lo aveva detto tempo fa che se Pogba non avesse giocato un certo numero di partite nella Juventus dando prova di una completa ripresa, non sarebbe stato convocato.

Pogba potrebbe saltare il mondiale e se non dovesse andare ai mondiali, il giocatore dovrà fare mea culpa per aver deciso autonomamente di non sottoporsi subito a un intervento chirurgico sperando che la terapia conservativa potesse essere sufficiente a farlo tornare in campo il prima possibile. Una scelta che si è rivelata sbagliata e fatale perché, nonostante il parere degli esperti che consigliavano di sottoporsi subito all’intervento chirurgico, il francese ha voluto rischiare lo stesso e gli è andata male perché la terapia conservativa non ha portato a nulla se non a fargli perdere del tempo prezioso.

I tifosi bianconeri sperano che Pogba non venga convocato così da farlo stare a Torino piuttosto che in Qatar ma la spinta degli sponsor del giocatore potrebbe spostare le scelte finali di Deschamps, ma questo lo sapremo solo tra pochi giorni quando verranno diramate le convocazioni

