Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Pogacar pigliatutto, trionfa al Giro delle Fiandre per la terza volta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Aprile 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Tadej Pogacar trionfa per la terza volta in carriera nel Giro delle Fiandre oggi 6 aprile 2026, conquistando la seconda Classica monumento della stagione con partenza da Anversa e arrivo a Oudenaarde dopo 271 km. Lo sloveno della Uae team Emirates si impone in solitaria davanti all’olandese Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech), che si stacca sull’ultimo passaggio sull’Oude Kwaremont a circa 20 km dal traguardo. A completare il podio il belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora Hasgrohe). Pogacar realizza anche la doppietta Sanremo-Fiandre nella stessa stagione, un’impresa riuscita solo a Eddy Merckx nel 1969 e nel 1975. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Aprile 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Anzio, giovedì 11 ottobre il primo incontro dell’Amministrazione per promuovere il compostaggio domestico

9 Ottobre 2018

Latina-Roma 0-9, tripletta di Schick, doppietta di Dzeko

15 Luglio 2018

Navalny, la versione di Kiev: “Morto per coagulo di sangue”

25 Febbraio 2024

Genova, ragazza di 17 anni stuprata durante una festa: indagati 4 coetanei

26 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno