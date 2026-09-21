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Pnrr, Alparone (Lombardia): “Non è traguardo ma partenza per nuovi servizi sul territorio”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Settembre 2026
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(Adnkronos) – “Il titolo dell’evento di oggi è ‘Salute, diritto universale’. Dunque, se noi abbiamo un patrimonio, è quello del sistema sanitario nazionale, con il suo tema dell’universalità e dell’equità di accesso. Quando parliamo di territorio, infatti, parliamo proprio di questo. Pertanto, credo che il Pnrr non sia un traguardo, ma una partenza. Abbiamo investito queste risorse in strutture e adesso dobbiamo fare in modo che queste strutture si trasformino in modelli organizzativi per dare servizi ai cittadini e rispondere ai bisogni di salute. Ecco perché parlo di partenza e non di traguardo, perché queste strutture devono diventare parte integrante dei processi”. Lo ha detto Marco Alparone, vicepresidente e assessore al Bilancio e Finanza di Regione Lombardia, intervenendo alla XXIX edizione di Salute Direzione Nord, evento organizzato a Palazzo Lombardia a Milano.  

“Questo lo possiamo fare attraverso il tema della multiprofessionalità, della multidisciplinarietà e di tutto il tema dell’innovazione tecnologica e digitale, che diventano quindi strumenti di prossimità”, sottolinea. “Oggi – conclude – dobbiamo fare in modo che i cittadini sfruttino queste risorse che abbiamo investito in strutture, per poter dire che il proprio bisogno di salute trova risposta laddove ne hanno bisogno, cioè vicino e prossimo a loro”. 

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