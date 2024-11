“Più vicini che mai”: nasce un nuovo amore al GF, il colpo di scena

Al Grande Fratello sta nascendo una nuova coppia che di certo farà molto discutere in futuro. Ecco di chi stiamo parlando.

Al Grande Fratello ne sono successe di tutti i colori negli ultimi giorni. Si può dire che a portare il caos tra le mura della Casa più spiata d’Italia siano stati Shaila e Lorenzo, che con il loro “fidanzamento” (tra virgolette, dato che Lorenzo si è affrettato a precisare che non si considera “fidanzato”) hanno fatto parlare – e sparlare – mezza Italia e tutti gli inquilini. Dopo d loro, una serie di avvenimenti a catena: Javier e Helena furiosi per essere stati messi da parte, l’arrivo nella Casa dell’ex di Temptation Island Federica Petagna, del suo ex Alfonso e del tentatore Stefano.

Insomma, gli autori hanno voluto strafare, aggiungendo molta carne al fuoco. E se nelle ultime ore Federica si è detta “delusa da tutti” e pare voglia prendere le distanze sia da Stefano che da Alfonso (ma sottolineiamo il “pare”), sembra che ultimamente stia nascendo una nuova coppia super glamour nella Casa che forse otterrà il sostegno dell’intero pubblico.

Una nuova coppia al GF? Sono proprio loro

Sembra che negli ultimi giorni Helena e Javier si siano molto avvicinati. I due passano molto tempo insieme, anche sotto le coperte a guardare film o a chiacchierare del più e del meno. Ma c’è davvero del tenero tra loro? DI recente a fare un po’ di chiarezza ci ha pensato direttamente Helena, che in una conversazione con Mariavittoria ha ammesso che lei e il bel pallavolista sono ora “più vicini che mai”.

“Noi stiamo bene, siamo più vicini che mai, siamo sempre stati vicini”, ha detto Helena. Ha poi aggiunto che negli ultimi giorni i due hanno dormito insieme e che stanno “creando una cosa bella”. “Lui gioca con gli occhi e anch’io gli sorrido, è un bravissimo e bellissimo ragazzo”, ha ammesso la gieffina.

Ci ha pensato Mariavittoria a metterla alle strette con una domanda secca: “Ma a te piace lui?”. Dopo un attimo di esitazione, Helena ha preso tempo dicendo che Javier “ha l’energia giusta per lei”. Una risposta ambigua, ma che fa intendere che tra loro possa davvero nascere qualcosa di più di un’amicizia. Per ora non è ancora scattato il bacio ma i fan sperano di certo che nelle prossime ore possa esserci un avvicinamento ulteriore tar i due. E staremo a veder come la prenderanno Shaila e Lorenzo…