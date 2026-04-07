Più potenza per l’IA Claude: Anthropic sigla accordo con Google e Broadcom

(Adnkronos) – Anthropic, l’azienda dietro l’intelligenza artificiale Claude, ha formalizzato un nuovo accordo strategico con Google e Broadcom per assicurarsi una capacità di calcolo di prossima generazione misurabile in molteplici gigawatt. La fornitura di TPU (Tensor Processing Unit) diventerà operativa a partire dal 2027 e rappresenta l’impegno finanziario e tecnologico più rilevante intrapreso finora dalla società. L’obiettivo dichiarato è sostenere lo sviluppo dei modelli di frontiera dell’IA Claude e rispondere a una domanda di mercato che ha mostrato un’accelerazione senza precedenti nel corso dell’ultimo anno.

I dati finanziari della compagnia riflettono la necessità di questo potenziamento infrastrutturale, con ricavi annualizzati passati dai 9 miliardi di dollari di fine 2025 agli attuali 30 miliardi. Particolarmente indicativa è l’adozione nel settore enterprise, dove il numero di clienti aziendali con una spesa superiore al milione di dollari è raddoppiato in meno di due mesi, superando la soglia delle mille unità. L’espansione annunciata si inserisce nel solco degli impegni assunti a novembre 2025, che prevedono un investimento complessivo di 50 miliardi di dollari per il rafforzamento delle infrastrutture di calcolo sul suolo americano.

Nonostante il consolidamento del rapporto con Google Cloud e Broadcom, la strategia di Anthropic rimane improntata alla diversificazione delle risorse hardware per garantire resilienza e prestazioni ottimali. L’azienda continua a operare su una combinazione di sistemi che include i chip AWS Trainium, le TPU di Google e le GPU di NVIDIA, cercando di ottimizzare i carichi di lavoro in base alle caratteristiche specifiche dei processori. In questo ecosistema, Amazon mantiene il ruolo di partner principale per l’addestramento e fornitore cloud prioritario attraverso la collaborazione su Project Rainier. Claude resta inoltre l’unico modello di fascia alta disponibile contemporaneamente sulle tre grandi piattaforme globali: Amazon Bedrock, Google Cloud Vertex AI e Microsoft Azure Foundry.

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