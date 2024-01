Pisa, 25enne ucciso a coltellate: altri 4 arresti

(Adnkronos) – Per l'omicidio a Pisa di un 25enne, morto accoltellato la sera del 5 gennaio scorso in piazza Vittorio Emanuele II, ci sono stati altri quattro arresti. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Pisa insieme ai colleghi del Reparto Operativo-Nucleo Investigativo, coordinate dalla procura di Pisa, hanno permesso prima di rintracciare un uomo, 32enne georgiano, accusato di omicidio, e ora, attraverso la verifica delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza e la raccolta delle testimonianze di individuare i partecipanti alla rissa aggravata in concorso. E' stata così emessa dal gip, su richiesta della procura di Pisa, di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari di tre tunisini e un georgiano. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

