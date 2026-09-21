Pirelli, protocollo con Carabinieri per sperimentazione Cyber Tyre a Roma

(Adnkronos) – Punta a monitorare lo “stato di salute” delle infrastrutture stradali di Roma Capitale per individuare potenziali fattori di rischio e contribuire a migliorarne la sicurezza il protocollo di intesa sottoscritto fra il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e Pirelli: l’intesa prevede la sperimentazione della tecnologia Cyber Tyre su alcune vetture del Nucleo Radiomobile di Roma, utilizzate nei servizi di controllo del territorio e pronto intervento.

La raffinata tecnologia sviluppata da Pirelli attraverso sensori integrati nei pneumatici, algoritmi proprietari e tecnologie avanzate di computer vision e intelligenza artificiale, consentirà la raccolta e l’analisi dei dati relativi allo stato della rete viaria, contribuendo all’individuazione tempestiva di potenziali criticità.

Nella sperimentazione avviata con l’Arma dei Carabinieri, infatti, i dati provenienti dagli pneumatici saranno integrati con quelli raccolti da telecamere installate a bordo dei veicoli e analizzati mediante algoritmi di intelligenza artificiale sviluppati dal partner tecnologico Univrses. La combinazione tra sensori e computer vision permetterà di rilevare anomalie del manto stradale o criticità nella segnaletica, contribuendo alla creazione di una mappa sempre aggiornata delle condizioni della rete viaria. L’utilizzo della tecnologia Pirelli sarà completamente automatico e senza interventi richiesti agli operatori.Cyber Tyre è già stato impiegato in analoghi progetti di monitoraggio con Movyon (società del gruppo Autostrade per l’Italia) e con Regione Puglia.

In occasione della firma dell’accordo, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo ha evidenziato “la costante attenzione all’innovazione in tutti i settori in cui siamo impegnati”, spiegando che: “Si tratta di un salto in avanti tecnologico che rientra pienamente nella nostra visione: fare dell’innovazione un elemento di profondo rinnovamento culturale, per esercitare la nostra missione in modo sempre nuovo ed efficace”.

Marco Tronchetti Provera, Presidente Esecutivo di Pirelli, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione con l’Arma dei Carabinieri. Il sistema Cyber Tyre è in grado di operare perfettamente anche su pneumatici sollecitati in modo continuo e sottoposti a stress intensi, come quelli utilizzati dalle autovetture del Nucleo Radiomobile. Questa collaborazione, che si affianca a quelle già avviate con enti pubblici e costruttori automobilistici, dimostra la solidità della nostra tecnologia e la sua strategicità nello sviluppo della mobilità connessa e intelligente”.

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