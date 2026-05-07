Pippa Middleton sommersa dai debiti, costretta a vendere la sua fattoria

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Pippa Middleton e suo marito James Matthews hanno dovuto dire addio a malincuore a Buckleberry Farm. La coppia aveva acquistato la proprietà per circa 1,3 milioni di sterline nel 2021 ma ha accumulato ogni anno debiti su debiti e ora ha deciso di vendere la fattoria di 72 acri. A riportare la notizia i tabloid britannici che descrivono Buckleberry Fam come una grande fattoria moderna con un’area giochi, una caffetteria, tende di lusso per il glamping, ideali per pernottamenti, e ovviamente vai animali da vedere e accarezzare. Nonostante i tanti eventi organizzati per il pubblico, con un occhio di riguardo per i bambini, dalla “discoteca dei coniglietti” a Pasqua al villaggio di Babbo Natale, la sorella e il cognato di Kate Middleton non sono riusciti a trasformare Buckleberry Farm in un’attività redditizia e il debito totale della proprietà ha raggiunto le 807.543 sterline nel 2025.

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