(Adnkronos) – Pino Insegno verso la conduzione di Reazione a Catena. A quanto rivela Dagospia, saltata la conduzione de L'Eredità dopo il no della casa di produzione Banijay, il doppiatore, dunque, dovrebbe sostituire Marco Liorni da giugno a dicembre 2024. La proposta va nel senso di quanto richiesto del suo manager, Diego Righini, che aveva anche precisato nei giorni scorsi come Insegno avesse già condotto il programma dal 2010 al 2013, raggiungendo "il record d'ascolto del 34% di share". Al doppiatore, sempre stando a quanto riporta Dagospia, andrebbe anche la conduzione di una serata evento (in tema di celebrazioni) su Rai1 e un programma radiofonico su Radio Rai. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

