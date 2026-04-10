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Pietro delle Piane: “Non ho mai tradito Antonella Elia, da sei mesi sono casto”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Aprile 2026
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(Adnkronos) – “Io e Antonella abbiamo rotto dopo che lei ha scoperto le mie chat notturne con le fans. Mi inviavano foto hot e mi chiedevano di vedermi. Ma non ho mai tradito la Elia e da quando non stiamo più insieme cioè da 6 mesi sono casto”. Lo ha detto Pietro delle Piane a Monica Setta a ‘Storie al bivio’ nella puntata in onda sabato alle 15. 30 su Rai 2. A distanza di mesi dalla rottura con la Elia che ha fatto saltare le nozze programmate e con Antonella nella casa del Gf, delle Piane svela il motivo che, secondo lui, lo avrebbe fatto lasciare dalla compagna. 

“Sono amareggiato e offeso dal fatto che Antonella pensa che io mi faccia pubblicità con la nostra storia” dice ancora l’attore “ma le voglio ancora molto bene”. 

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