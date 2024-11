Pierpaolo Spollon chi è la fidanzata dell’attore: insieme da tantissimi anni

Chi è e cosa fa nella vita la fidanzata dell’attore Pierpaolo Spollon protagonista della serie di Rai Uno Purché finisca bene.

Pierpaolo Spollon, noto al grande pubblico per le sue interpretazioni in diverse serie televisive di successo, ha sempre mantenuto un atteggiamento di estrema riservatezza riguardo alla sua vita privata.

Solo recentemente, l’attore ha deciso di aprire una finestra sulla sua esistenza lontana dai riflettori, rivelando dettagli intimi che hanno sorpreso i suoi numerosi fan.

La rivelazione: padre di due figli

In un’intervista rilasciata a Repubblica lo scorso agosto, Spollon ha condiviso con il mondo la notizia della sua paternità. “A Padova lo sapevano e hanno rispettato la mia discrezione”. ha dichiarato l’attore, sottolineando come abbia voluto proteggere i suoi figli dall’esposizione mediatica. Orlando, il maggiore dei due fratelli, conta già quattro anni e mezzo di vita. Questa confessione rappresenta una svolta significativa nella comunicazione pubblica dell’attore che fino ad ora aveva scelto di mantenere il più stretto riserbo sulle questioni familiari.

Nonostante la recente apertura riguardante i suoi figli, Spollon continua a mantenere il mistero sulla figura della madre dei bambini e sulla sua attuale compagna. Le poche informazioni disponibili suggeriscono che potrebbe trattarsi di Angela, un’ex compagna di scuola dell’attore. Tuttavia, interrogato su questo argomento in varie occasioni, Spollon ha preferito non fornire dettagli specifici: “Non si sa nulla sulla madre dei miei figli: chi è, che relazione abbiamo”, ha dichiarato su Elle.

Spollon non nasconde le difficoltà incontrate nel conciliare gli impegni lavorativi con quelli familiari. Racconta aneddoti significativi sui primissimi tempi da padre quando era costretto a viaggiare frequentemente tra Roma e casa per trascorrere anche solo poche ore con il neonato. Un episodio in particolare lo ha segnato profondamente: esausto per le numerose ore passate sul set tornò a casa dove dovette affrontare le paure tipiche dei neogenitori quando suo figlio piangeva incessantemente.

Nonostante la tendenza a schivare domande troppo personali durante le interviste televisive o con i giornalisti – come dimostrato nella trasmissione “Da noi…a ruota libera” condotta da Francesca Fialdini – Pierpaolo non nasconde una certa inclinazione romantica nella vita privata citando Chet Baker: “Io mi innamoro molto facilmente”. Questa dichiarazione lascia intravedere un’anima sensibile ed emotiva celata sotto il velo della riservatezza professionale.