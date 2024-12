Pierluigi Diaco, il conduttore asfaltato da una superstar della tv: “Un bagno di umiltà…”

Pierluigi Diaco, in questi giorni in tv con il programma BellaFesta, sembra sia stato preso di mira da una collega

Il panorama televisivo italiano è sempre in fermento, con i suoi continui cambiamenti, le sfide tra i programmi e le dinamiche interpersonali tra i conduttori. In questo contesto, Pierluigi Diaco si trova al centro dell’attenzione mediatica per un motivo non propriamente positivo: il flop d’ascolti del suo programma BellaFesta.

Dopo aver tentato di conquistare il pubblico di Rai2, Diaco ha fatto il suo debutto su Rai1 il 22 dicembre, per poi fare ritorno sul secondo canale il 26 dello stesso mese. Tuttavia, i risultati non sono stati quelli sperati, con gli ascolti che hanno toccato punte decisamente basse, segnando un momento difficile per la carriera del conduttore. Questo scenario ha inevitabilmente alimentato le voci su un possibile passaggio di BellaFesta su Rai1, trasformando il programma in una vera e propria “brutta gatta da pelare” per l’emittente.

Adriana Volpe, frecciata a Diaco?

In questo contesto già complesso, si inseriscono le dichiarazioni di Adriana Volpe, che sembrano aggiungere benzina sul fuoco. La conduttrice, nota per la sua franchezza, ha recentemente pubblicato alcuni post sui suoi profili social che molti hanno interpretato come velate critiche nei confronti di Diaco.

Frasi come “Un bagno di umiltà non fa mai male” e “A buon intenditor poche parole”, accompagnate dalla canzone di Bobby Solo “Non c’è più niente da fare”, sembrano fare riferimento, seppur indirettamente, al momento professionale non proprio felice di Diaco. Queste frecciatine arrivano in un momento in cui i rapporti tra i due conduttori appaiono particolarmente tesi, soprattutto alla luce del recente passato televisivo che li ha visti protagonisti di alcune vicende poco piacevoli.

Ma quali sono le radici di questa tensione tra Pierluigi Diaco e Adriana Volpe? Tutto sembra ricondursi al programma Bella Ma’, condotto da Diaco su Rai2, dove Volpe ha lavorato prima di essere allontanata in circostanze poco chiare. La situazione si è ulteriormente complicata quando Volpe, ospite a Verissimo per un’intervista con Silvia Toffanin, ha espresso delle opinioni che non sono state ben accolte da Diaco, portando a una rottura definitiva dei rapporti tra i due.