Pier Silvio Berlusconi rivoluziona Mediaset: la scelta clamorosa dopo il flop

Pier Silvio Berlusconi ha deciso di puntare sulla novità in casa Mediaset e dopo il clamoroso flop, arriva l’inaspettata svolta.

Pier Silvio Berlusconi non ha alcuna intenzione di tornare indietro e continua a portare avanti la rivoluzione attuata a Mediaset con la scelta di dire addio a Barbara D’Urso affidando la conduzione di una trasmissione storica come Pomeriggio 5 a Myrta Merlino. Rivoluzione che è stata attuata anche con la decisione di affidare la conduzione dell’Isola dei Famosi a Vladimir Luxuria dopo gli ultimi anni di monopolio di Ilary Blasi.

Gli ascolti dell’ultima edizione dell’Isola, però, non sono stati all’altezza delle aspettative. Nonostante tutto, il reality tornerà in onda nella primavera del 2025 ma con una nuova conduzione. Pier Silvio Berlusconi, tuttavia, avrebbe deciso di non richiamare Ilary Blasi al timone del reality show ma di affidarlo ad una nuova conduttrice che, in questi giorni, è al centro delle polemiche.

Mediaset: il nome su cui punta Pier Silvio Berlusconi

C’è una nuova conduttrice a Mediaset su cui Pier silvio Berlusconi ha deciso di puntare prepotentemente nonostante il debutto non abbia regalato ascolti importanti all’azienda. Si tratta di Diletta Leotta che, da anni volto del calcio italiano, ha deciso di tuffarsi in una nuova avventura professionale accettando la conduzione de La Talpa 2024, tornata in onda dopo anni di assenza dall’ultima edizione condotta da Paola Perego.

Il ritorno de La Talpa, tuttavia, non ha conquistato il pubblico: gli ascolti, infatti, sono diminuiti puntata dopo puntata al punto che Mediaset ha deciso di anticipare la chiusura trasmettendo, in un’unica serata, le ultime tre puntate che hanno portato alla vittoria di Alessandro Egger e alla scoperta dell’identità della talpa che era Lucilla Agosti.

Nonostante gli ascolti flop, tuttavia, Mediaset ha deciso di puntare ancora su Diletta Leotta che, senza uno studio televisivo e senza pubblico, ha fatto del suo meglio. La professionalità della Leotta ha così convinto i vertici Mediaset a puntare su di lei. Secondo i rumors, infatti, Diletta Leotta sarebbe in pole per la conduzione dell’Isola dei Famosi 2025.

A lanciare l’indiscrezione è stato Gabriele Parpiglia. In seguito, anche Dagospia ha confermato il tutto. “Flash, non facciamo drammi. La Talpa (che chiude in anticipo di tre settimane) è un reality sbagliato, un format che non funziona. Insomma, Diletta Leotta non ha colpe. Così pare che Pier Silvio – dopo la disastrosa conduzione di Vladimir Luxuria – abbia intenzione di far condurre alla rifattissima sicula (i parenti la riconosco grazie alla voce) L’Isola dei Famosi 2025“.