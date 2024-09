Piastri conquista il Gp di Azerbaijan, Leclerc secondo

BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – Oscar Piastri porta a casa la vittoria del Gran Premio dell’Azerbaijan, con il pilota della McLaren che tra le curve della città vecchia di Baku conquista il secondo successo della stagione e della sua carriera. Niente da fare per Charles Leclerc, che nonostante la pole position conquistata al termine delle qualifiche del sabato non riesce – per la quarta volta su questo tracciato – a trasformare la prima posizione in griglia in vittoria. Solo secondo, dunque, il monegasco della Ferrari, che dopo aver subito il sorpasso da parte di Piastri al ventesimo giro ha lottato fino alla fine, arrendendosi poi solo al cedere delle sue gomme. Chiude terzo, invece, il britannico George Russell (Mercedes), che finisce sul podio a causa dell’incidente occorso durante il penultimo giro alla Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e alla Red Bull di Sergio Perez. Impatto contro le barriere per le due monoposto e virtual safety car che congela dunque le posizioni, con la rimonta dell’altra McLaren del britannico Lando Norris che partendo quindicesimo chiude quarto, mettendosi dietro proprio il rivale mondiale, l’olandese Max Verstappen su Red Bull. Sesta l’Aston Martin di Fernando Alonso, seguita dalle ottime Williams di Alexander Albon e Franco Colapinto – quest’ultimo ai primi punti in Formula Uno -, con la Mercedes di Lewis Hamilton e la Haas di Oliver Bearman a completare la top ten.

