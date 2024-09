Piantedosi “Livatino magistrato coraggioso e uomo di fede”

Renault apre nuovo flagship store a Milano Brera MILANO (ITALPRESS) - Non un semplice showroom automobilistico. E' il nuovo flagship store di Renault nel quartiere Brera di Milano. Come ha spiegato Raffaele Fusilli, amministratore delegato di Renault Italia, si tratta "di uno store che racconta il brand andando oltre l’auto. Ne racconta i valori, i colori, la tecnologia. Un luogo quindi dove le […]

Sanità e Pnrr, Requirez "In Sicilia penalizzate le zone interne" PALERMO (ITALPRESS) - "L’implementazione delle nuove strutture è già stata recepita nel 2022 con un apposito decreto dell’assessorato alla Salute, ma senza l’apporto sostanziale della Medicina generale il decreto non può funzionare: dobbiamo garantire un livello minimo di efficienza, applicare il decreto significa anche aprirsi a un nuovo livello di comunicazione e abbattere la differenza […]

Pnrr e Sanità, Iacolino "In Sicilia avanti con iniziative del piano" “Quella del Pnrr è una sfida da vincere con responsabilità, fatica, impegno e intesa politica. Appuntamenti come questo sono fondamentali per raccogliere le idee e trasformarle in progettualità da sviluppare al meglio: stiamo portando avanti tutte le iniziative nel programma di attuazione del piano, nei giorni scorsi ci siamo riuniti per affrontare il tema della […]

Di Donato (Pfizer) "Per il sistema sanitario profonda trasformazione" PALERMO (ITALPRESS) - "Il sistema sanitario, sia regionale che nazionale, vive un momento di profonda trasformazione e Pfizer si offrirà sempre per portare avanti momenti di dialogo, ragionamento e discussione, affinché i nuovi farmaci arrivino il prima possibile nelle mani di clinici e pazienti". Lo dice Guido Di Donato, Health and Value Senior Director di […]