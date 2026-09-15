Personale, fatture e cantieri in un solo gestionale: la novità che elimina il canone mensile

Un gestionale aziendale senza abbonamenti mensili, installato direttamente sul proprio spazio web e con i dati che rimangono sotto il controllo dell’azienda. È questa la filosofia di Cloud Control Pro, piattaforma modulare pensata per imprese e professionisti che vogliono concentrare diverse attività in un unico pannello.

Il sistema prevede un pagamento unico e consente di partire dal motore principale aggiungendo successivamente soltanto i moduli necessari. Tra le funzioni disponibili ci sono gestione del personale, presenze e turni, ferie e permessi, visite mediche, fatturazione elettronica, contabilità e prima nota, commercio e magazzino, cantieri e commesse, lavanderie, archiviazione documentale e gestione dei pagamenti.

Uno degli elementi distintivi riguarda proprio la gestione dei dati: secondo quanto indicato dal produttore, Cloud Control Pro viene installato sull’hosting e sul database del cliente, senza necessità di affidare l’intera gestione a un’infrastruttura esterna. L’installazione è guidata e avviene caricando un file sul proprio spazio web, mentre i diversi moduli possono essere aggiunti successivamente.

La piattaforma comprende inoltre account dedicati ai dipendenti, permessi differenziati per modulo e tracciamento delle operazioni. È disponibile anche un’applicazione web per il personale, utilizzabile da smartphone per timbrature, richieste di ferie e permessi, documenti e comunicazioni aziendali.

La formula commerciale si differenzia da molti servizi SaaS: non è previsto un canone periodico per il gestionale, ma l’acquisto dei pacchetti con pagamento una tantum, con la possibilità di ampliare successivamente il sistema attraverso nuovi moduli. Sul sito sono attualmente indicate anche promozioni con sconti fino al 25%.

Per caratteristiche, pacchetti disponibili e modalità di installazione è possibile consultare il sito ufficiale di Cloud Control Pro.