Perché Ballando con le stelle 2024 non va in onda e quando torna in diretta

Perché Ballando con le stelle 2024 oggi 7 dicembre non va in onda e quando torna in diretta con la seconda semifinale.

Brutte notizie per gli appassionati di ballo che oggi, sabato 7 dicembre 2024, devono rinunciare al consueto appuntamento settimanale con Ballando con le stelle. Il programma di Milly Carlucci, re degli ascolti del sabato sera, oggi non va in onda per lasciare spazio alla Prima della Scala di Milano trasmessa in diretta da Raiuno e condotta proprio da Milly Carlucci. Quest’ultima, veterana della Rai, è ormai la perfetta padrona di casa anche dell’importante evento alla Scala.

Il pubblico, tuttavia, si chiede se la puntata in onda questa sera sarà recuperata nel corso della settimana o se sarà necessario aspettare sabato prossimo per rivedere in pista i ballerini più famosi e amati del momento.

Ballando con le stelle 2024: quando va in onda la semifinale

La seconda semifinale di Ballando con le stelle 2024 che decreterà ufficialmente le coppie finaliste del programma del sabato sera di Raiuno andrà in onda sabato 14 dicembre. La finalissima, invece, sarà trasmessa in diretta sabato 21 dicembre e decreterà la coppia vincitrice. Dopo la prima semifinale che ha permesso a Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina di rientrare in gioco battendo gli altri eliminati come Massimiliano Ossini e Sonia Bruganelli che speravano di poter tornare in gara con il ripescaggio.

Nella semifinale di sabato 14 dicembre 2024, dunque, si sfideranno Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, Tommaso Marini e Sophia Berto, Federica Nargi e Luca Favilla, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, Anna Lou Castolti e Nikia Perrotti, Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli.

Tra queste coppie c’è quella vincitrice di Ballando con le stelle 2024. A tal proposito, il popolo del web non ha dubbi e scommette su una super sfida finale tra Bianca Guaccero e Federica Nargi che, sin dalle prime puntate, hanno incantato tutti migliorando sempre di più al punto da sembrare delle vere professioniste.

Tuttavia, non è da escludere neanche un colpo di scena. Tra i nomi che potrebbero rubare la vittoria ai nomi più quotati spuntano quelli di Federica Pellegrini e Luca Barbareschi. La Divina, in particolare, non solo è migliorata tantissimo nelle sue peformance ma ha dovuto affrontare anche diverse difficoltà come l’addio di Angelo Madonia prima e l’infortunio di Samuel Peron poi che ha dovuto alzare bandiera bianca dopo aver accettato di accompagnare la Pellegrini nelle ultime puntate di Ballando.