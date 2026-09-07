Pedalare per Marco e aiutare la ricerca: ai Castelli Romani scatta la Bike Solidale contro il tumore al pancreas

Domani, martedì 8 settembre, prenderà il via ai Castelli Romani “Bike Solidale: Insieme per Marco”, l’iniziativa benefica che per un mese unirà sport, memoria e solidarietà con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica sul tumore al pancreas.

Promossa dall’ASD Team Civita Bike Lanuvio, in collaborazione con Sami E-Bike e “Le Fraschette” e con il patrocinio dell’ASI, la manifestazione proseguirà fino all’8 ottobre e sarà aperta agli appassionati di Mountain Bike ed E-Bike. L’intero ricavato sarà destinato all’Associazione “Nastro Viola”, impegnata nella sensibilizzazione e nel sostegno alla ricerca sul tumore al pancreas.

L’iniziativa nasce anche per mantenere vivo il ricordo di Marco Ferri, cittadino di Lanuvio e grande appassionato di ciclismo, scomparso proprio a causa di questa patologia. Un modo per trasformare la sua passione per le due ruote in un gesto concreto a favore della ricerca.

La formula scelta dagli organizzatori lascia ai partecipanti la massima libertà. Ogni biker potrà affrontare il percorso nel giorno e nell’orario che preferisce, utilizzando le tracce GPS predisposte sul territorio di Rocca di Papa. Sarà possibile iniziare il giro da qualsiasi punto del tracciato oppure dalla partenza di riferimento presso Sami E-Bike, in via Calabria 12, nella zona del Vivaro.

“Manifestazioni come questa rappresentano l’essenza più autentica dello sport, capace di farsi strumento di memoria, unione e solidarietà – ha dichiarato Valeria Viglietti, Vicesindaco e Assessore allo Sport del Comune di Lanuvio – Attraverso le due ruote, il Team Civita Bike tiene vivo il ricordo del nostro concittadino e appassionato biker Marco Ferri, scomparso proprio a causa di questa patologia. Ricordarlo lungo i sentieri che ha amato, sostenendo al contempo la ricerca scientifica sul tumore al pancreas tramite l’Associazione Nastro Viola, è il modo più bello ed emozionante per fare squadra e dare un contributo concreto alla salute di tutti”.

Per partecipare è prevista una donazione minima di 10 euro direttamente all’Associazione Nastro Viola. Il versamento può essere effettuato tramite bonifico bancario sull’IBAN IT13Z0538755321000042791763, indicando come causale “Insieme per Marco”, oppure direttamente presso gli esercizi convenzionati Euforia Parrucchieri e Sami E-Bike. Inviando successivamente la ricevuta del versamento ai contatti WhatsApp dell’organizzazione, i partecipanti riceveranno i file GPS con le tracce da seguire. A ogni aderente sarà inoltre consegnato l’attestato ufficiale di “Biker Donatore”.

Al termine del mese di iniziative è previsto anche un momento conclusivo di aggregazione, durante il quale si terrà un’estrazione con diversi premi messi a disposizione dagli sponsor. Tutti i fondi raccolti saranno interamente devoluti ai progetti di ricerca sostenuti dall’Associazione Nastro Viola.

Per informazioni e per ricevere le tracce è possibile contattare Sandro al 393 1667175 oppure Daniele al 347 2594165, anche tramite WhatsApp, o scrivere all’indirizzo teamcivitabike@gmail.com