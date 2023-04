Pavimenti per esterni: che differenza c’è con i pavimenti da interno?

Una piastrella da interno può essere utilizzata anche per le zone esterne della casa? Non esiste una risposta universale a questa domanda perché ogni pavimentazione ha le sue caratteristiche. Esistono infatti delle piastrelle indicate per gli interni che però non si adattano alle zone esterne della casa mentre altre possono essere utilizzate per tutti gli spazi indistintamente. Generalmente poi, le piastrelle per esterni possono essere utilizzate anche per ambienti indoor senza alcun tipo di limitazione mentre una piastrella specifica per interni non può sempre essere installata all’esterno. Vediamo allora che differenza c’è tra queste due tipologie di pavimentazioni e quali caratteristiche deve avere una piastrella per essere classificata da esterni.

Le caratteristiche delle piastrelle da esterno

Una mattonella da esterno per essere performante deve avere alcune specifiche caratteristiche tecniche. Le pavimentazioni per le zone all’aperto infatti, sono state pensate per prevenire e resistere ad eventuali problematiche causate proprio dalla loro esposizione all’esterno. Le piastrelle per l’outdoor infatti resistono facilmente alle intemperie. Sia a pioggia, ghiaccio che alla grandine ma anche al forte caldo estivo senza subire danni o deformazioni. Alcune tipologie di pavimenti infatti se esposti a temperature troppo alte o troppo basse potrebbero cambiare la loro forma o danneggiarsi. Altra caratteristica fondamentale che deve avere una piastrella da esterno è la proprietà antiscivolo. Acqua e pioggia infatti rendono le piastrelle scivolose ma i pavimenti da esterno vengono trattati in modo tale da avere un potere di attrito maggiore. Esistono però diversi gradi di antiscivolo che sono più o meno forti. Ad indicare questa caratteristica tra quelle di una piastrella è la lettera R seguita da un numero che può arrivare fino a 13, il grado massimo di antiscivolo che si può trovare in una piastrella. Questa caratteristica fa si che una piastrella da esterno possa essere installata anche nelle zone piscina prevenendo eventuali scivolamenti e di prevenire cadute nei giorni di pioggia.

Gli stili dei pavimenti per esterni

I pavimenti per esterni non hanno niente da invidiare ai pavimenti per interni. Le tipologie anche da un punto di vista estetico sono tantissime e quindi si possono ricreare anche all’esterno degli ambienti curati e piacevoli. Tra le piastrelle più scelte c’è il gres effetto pietra. Si tratta di collezioni di piastrelle in gres porcellanato che si ispirano alle pietre naturali come il basalto e l’ardesia. L’effetto pietra crea nelle zone esterne un’atmosfera che si lega fortemente alla natura e si sposa benissimo anche con la presenza del verde. Un grande classico per le zone esterne invece è il cotto, proposto negli ultimi anni nella versione in gres. Il gres effetto cotto viene solitamente inserito in contesti esterni dal sapore antico e rustico, per mantenere quell’atmosfera che riporta al passato anche all’esterno. Se invece si vuole creare un effetto di continuità tra esterno ed interno, si può installare all’esterno anche un gres effetto legno. Questo pavimento infatti è in grado di rendere accogliente qualsiasi ambiente, riproducendo quindi l’effetto del vero legno.

Dove si possono installare delle piastrelle da esterno?

I pavimenti per esterni riescono a soddisfare le esigenze di tutti gli spazi all’aperto. Non hanno quindi limiti di installazione per quanto riguarda le zone outdoor. Alcuni esempi di utilizzo sono la zona piscina, il patio, i vialetti di ville, le zone giardino in parte pavimentate ma anche balconi e terrazze. Tutti questi usi sono riferiti sia alle abitazioni ma anche alle attività commerciali, a ville e villette e alle zone esterne o alle terrazze di ristoranti e bar.

Quando costa un pavimento per esterni?

Stabilire il prezzo di un pavimento per esterni non è così semplice. Ogni azienda infatti offre un prodotto che ha delle caratteristiche che contribuiscono a definirne il costo. Il materiale delle piastrelle sicuramente è il primo fattore che stabilisce il prezzo di un pavimento. Influiscono poi anche la finitura che si sceglie e le caratteristiche del prodotto, quindi il grado di antiscivolo, lo spessore e la resistenza del materiale. Ai costi delle piastrelle poi vanno aggiunti anche quelli per la messa in posa e per un’eventuale consegna laddove si preferisca averle direttamente sul luogo dell’installazione. Per quanto riguarda ad esempio il gres porcellanato effetto pietra i prezzi partono da un minimo di 15 euro al metro quadro ma possono avere anche prezzi più esosi nel caso di collezioni più pregiate.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet