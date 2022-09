Passoscuro Art Festival 2022

Venerdì 16 e sabato 17 settembre 2022 inaugura la prima edizione di Passoscuro Art Festival, a cura dell’Associazione L’Isola delle Correnti e con il patrocinio del Comune di Fiumicino.

L’iniziativa coinvolgerà 28 artisti i cui lavori si andranno ad aggiungere agli oltre cento murales ed interventi artistici che animano dal 2018 la cittadina di Passoscuro. Questa prima edizione 2022 si arricchisce di molteplici iniziative culturali: mostre, concerti, eventi teatrali, presentazioni e tavole rotonde che si alterneranno in modo continuativo durante le giornate inaugurali lungo l’isola pedonale artistica del lungomare, continuando così l’azione di riqualificazione urbana e sociale, attraverso l’arte e la promozione della cultura, che l’associazione porta avanti già da alcuni anni.

Come scrive Felice del Brocco dell’Associazione promotrice: “Stili diversi, esperienze diverse, dai paesaggi impressionisti alle forme astratte, alle sculture e alle fotografie, artisti in rapporto con la gente del posto per rendere bello il luogo dove si vive. Le strade e le piazze sono i luoghi pubblici dove la vita scorre, dove la comunicazione visiva raggiunge la massima espressione, dove i muri possono rappresentare quel museo a cielo aperto, quel racconto per immagini che è la forma artistica più libera.”

Infatti, Passoscuro Art Festival nasce insieme alla stessa comunità di Passoscuro, come meglio spiega Thomas Spielmann: “A differenza della street-art, il nostro non è un gesto di protesta in luoghi degradati e abbandonati, spesso solitario e anonimo, ma una libera espressione artistica di gruppo, in accordo con le istituzioni e con gli abitanti del luogo, che ci hanno concesso gli spazi e in diversi casi hanno realizzato loro stessi un’opera. […] Se sui muri si dipinge da sempre, possiamo andare indietro fino all’inizio della nostra storia e ci troviamo appunto in una grotta, dove è nata l’arte, alle origini della bellezza. Lì i nostri antenati hanno iniziato a dipingere sulle pareti e un osso, invece di diventare una clava come in “2001 Odissea nello spazio”, è stato trasformato in flauto. Immagini e suoni, uniti come gemelli inseparabili, hanno riempito gli antri e sono da sempre legati alla trasformazione dell’essere umano. Mi piace pensare che forse già allora qualcuno tra loro abbia osato immaginare che prima o poi, in un domani, da quelle grotte sarebbe uscito dopo averci lasciato le sue impronte, con le “mani dipinte di blu”. E noi continueremo a fare questo sui muri di Passoscuro, cercando sempre di lasciare una nota di poesia. Sogno e utopia.”

Gli artisti chiamati a confrontarsi con il tema della mostra, che sarà allestita in Via Carbonia, “All’inizio le donne”, e con la tematica dell’edizione 2022, L’utopia dipinta sui muri, sono: Vanessa Acciai, Lucilla Adamo, Assunta Annibaldi, Martina Bernassola, Aurelio Bonifazi, Valerio Cancellieri, Adriano Cocimano, Piero Colò, Benedetta Commissari, Loredana Di Fiore, Felice Del Brocco, Luisa Fagioli, Angela Farina, Romina Farris, Rosaria Ferreri, Alessandro Filippetti, Gloria Gabrielli, Maurizio Gaudenzi, Manuela Lupino, Lina Marocchini, Graziella Paniccia, Susanne Portmann, Giuliano Salaro, Lorenzo Sartori, Barbara Sbrocca, Thomas Spielmann, Laura Testa, Quinto Tozzi.

Di seguito il programma delle due giornate.

APERIFESTIVAL

Venerdì 16 settembre 2022

Stabilimento “La Lampara” Via Carbonia 35 – Area Esterna “Giardino”

/ 16.30 – 17.30 – Conferenza Stampa di Presentazione del Festival

/ 17.30 – 18.30 – Presentazione del libro “Fellini guarda il mare” di Anna Longo e Romano Puglisi

/ 18.30 – 19.00 – Performance dell’artista Jandira Espinheira Da Cruz

FESTIVAL

Sabato 17 settembre 2022

Accesso al mare di via Torralba

/ 10.30 – Inaugurazione del Festival con la partecipazione delle Istituzioni e la «Banda Musicale Pro Loco» di Fiumicino

/ 17.30 – Concerto Jazz della Scuola di musica «La Pantera Rosa» 19:30 – Concerto del gruppo Folk-Rock «Banda Connemara»

/ 19.30 – Concerto del gruppo Folk-Rock «Banda Connemara»

Accesso al mare di via Carbonia, Hotel Venosta

/ 11.30 – Visita guidata ai murales di Passoscuro con Gabriella Gentile

Accesso al mare di via Carbonia 61/63

Stand dedicato ai temi dell’Ambiente e del Turismo sostenibile e alternativo a cura di Daniela Troiani e Alessia Moricci

/16.30 – Tavola rotonda su Arte, Politica e Territorio a cura di Luna Del Pizzo – Presentazione degli atti del convegno Arte collettiva a Passoscuro del 25/09/2021

/ 18.00 – Presentazione del libro di LEFT Quando la donna sa inventare il mondo a cura di Rita De Petra

Area parcheggio de La Lampara

/ 21.00 – La street art raccontata da Sandro Polo

Via Valledoria – Isola pedonale: Stand di Artigianato

Via Carbonia – Isola pedonale: Mostra collettiva “All’inizio le donne”

