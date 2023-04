Pasquetta 2023: in 11 mila al Bioparco di Roma

Sono stati circa 11 mila i visitatori che oggi hanno varcato il cancello monumentale del Bioparco di Roma per trascorrere Pasquetta. Fin dall’apertura dei cancelli e per tutto il giorno l’affluenza del pubblico, per lo più famiglie di turisti italiani e stranieri, è stata continua. “Siamo molto lieti che in tanti abbiano scelto il Bioparco per trascorrere le vacanze pasquali e soprattutto Pasquetta”, commenta la Presidente della Fondazione Bioparco Paola Palanza. Anche queste giornate sono state una preziosa occasione per sensibilizzare le famiglie sulla tutela della biodiversità e dell’ambiente; il nostro staff ha infatti organizzato giochi e attività interattive a tema uova. Nell’immaginario collettivo – spiega Palanza – le uova le fanno gli uccelli, ma non è così: vengono deposte da rettili, pesci, insetti e addirittura da mammiferi, come l’ornitorinco. Partecipando alle attività, i visitatori hanno appreso che le uova possono essere grandi, piccole, lisce, rugose, bianche o colorate, gelatinose o protette da un guscio, affusolate, schiacciate, appuntite o perfettamente ovali. E poi che vengono deposte a terra, nei nidi, in acqua o non vengono deposte perché si schiudono nel corpo materno”. “Rivolgo un sentito ringraziamento a tutto lo staff del Bioparco – conclude Palanza – che si è prodigato per rendere sicura, piacevole ed interessante la visita del nostro pubblico”.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet