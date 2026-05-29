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Parenzo e Cruciani in ‘Due Spicci’, il giornalista punge Zerocalcare

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
David Parenzo punge Zerocalcare. Oggi, venerdì 29 maggio, il giornalista ha pubblicato un post al veleno sul proprio profilo Instagram, dopo essere stato ‘citato’ nella serie ‘Due Spicci’ firmata dal fumettista romano e uscita lo scorso 27 maggio su Netflix. 

Zerocalcare, in una delle puntate della serie, ha infatti dedicato una scena a Parenzo e Giuseppe Cruciani, conduttore della Zanzara proprio insieme a Parenzo, rappresentati nell’occasione come profughi sull’Isola dei Famosi. “Nella nuova serie di Zerocalcare ‘Due Spicci’ su Netflix c’è una simpatica citazione che riguarda La Zanzara: il nostro “amico” Zero ci vuole vedere all’Isola dei Famosi a chiedere due “spicci””, ha scritto Parenzo sul proprio profilo Instagram, allegando una foto della scena in questione. 

“Non credo accadrà ma grazie per la citazione. Non condivido nulla del ‘Zero Calcare pensiero’, in comune abbiamo solo la passione per le grandi Multinazionali americane!”, ha concluso, con un filo di sarcastica ironia, Parenzo. 

 

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