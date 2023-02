Parco Colli d’Oro, Diaco-Badaracco (M5S): “Troppe criticità, manca vero e proprio processo partecipativo con la cittadinanza”

Fisio fit

“Numerose ancora le criticità, segnalate anche dall’omonimo Comitato, che riguardano il Parco Colli d’Oro nel XV Municipio. In qualità di consiglieri, siamo d’accordo sulla costruzione del playground con intervento sostenibile e servizi alla cittadinanza, ma opponiamo il nostro fermo No ai finanziamenti monstre come i 14 milioni e 620mila euro previsti per la costruzione di un palazzetto dello sport con la realizzazione di 300 parcheggi: ciò andrebbe infatti a snaturare il fondamentale principio di non arrecare danni all’ambiente circostante, con effetti devastanti per il territorio. Appoggiamo pertanto appieno le rivendicazioni del Comitato Colli d’Oro che chiede: la bonifica dello scheletro del palazzetto situato all’interno del Parco, non finalizzata alla costruzione al suo interno di un nuovo palazzetto nello stesso luogo; la non costruzione all’interno del Parco Colli d’Oro del parcheggio e di tutte le altre opere al progetto collegate; la ricostituzione del Parco così come esso si trovava prima del 2012 per la completa fruizione dello stesso agli abitanti del quartiere; la realizzazione, dopo la bonifica, di un campetto sportivo aperto e polivalente nel luogo ove esiste lo scheletro del palazzetto, gratuito e di gestione comunale.

L’amministrazione capitolina e municipale non ha fatto un vero e proprio processo partecipativo con la cittadinanza: una mancanza grave e decisamente sospetta. Basta con le regalie ai privati, no allo sfruttamento intensivo dei nostri territori!”.

Lo dichiarano in una nota congiunta il consigliere capitolino Daniele Diaco (M5S) e la capogruppo del M5S in XV Municipio Irene Badaracco.