Banca Mediolanum, a Roma un nuovo ufficio di consulenti finanziari ROMA (ITALPRESS) - Si rafforza la presenza di Banca Mediolanum a Roma. E' stato inaugurato in via Cesare Pavese, quartiere Eur, l'ottavo ufficio dei consulenti finanziari della Capitale, un'ulteriore presenza di riferimento per risparmiatori e imprenditori. Al taglio del nastro erano presenti tra gli altri il direttore generale della Banca Igor Garzesi; e il Regional […]

Schifani "La salute mentale è una priorità per la Regione Siciliana" PALERMO (ITALPRESS) - "I pregiudizi sulla salute mentale, radicati nell'immaginario collettivo, influenzano ancora moltissime persone causando isolamento sociale, discriminazioni e violazioni dei diritti, in famiglia, a scuola e nei luoghi di lavoro. La Regione lotta e continuerà a lottare contro questi pregiudizi, stando sempre al fianco di chi soffre". È il messaggio che il presidente […]

Sequestrati a Parma oltre 3 milioni di euro a tre imprenditori PARMA (ITALPRESS) - ll Tribunale di Bologna, su richiesta della Procura della Repubblica di Parma, ha emesso un provvedimento di sequestro patrimoniale per un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro nei confronti di tre fratelli imprenditori, eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Parma. tvi/gtr

Scovato un deposito della droga a San Cristoforo a Catania CATANIA (ITALPRESS) - I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania hanno inferto un altro duro colpo al fenomeno dello smercio di stupefacenti, con l'arresto per "detenzione ai fini spaccio di droga", di un pusher 24enne di Catania, che in un appartamento nel rione San Cristoforo, aveva creato una base logistica per lo stoccaggio di cocaina […]