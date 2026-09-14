Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Papa Leone, stop al Motu proprio di Bergoglio che decurtava salario ai cardinali

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Settembre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Papa Leone ha revocato il Motu proprio del 2021 di papa Francesco che, a causa dell’emergenza dettata allora dalla pandemia di Covid-19, decurtava il salario di porporati, capi e segretari dei Dicasteri, chierici o religiosi.  

“A decorrere dal 1° settembre 2026, la Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio Un futuro sostenibile, del 23 marzo 2021, è abrogata, facendo tuttavia salvi, in via definitiva, gli effetti prodotti nel periodo della sua vigenza, ivi compresi gli effetti prodotti dalla sospensione della maturazione degli scatti biennali di anzianità di cui all’art. 5, che rimane definitivamente acquisita”, ha stabilito Leone nel documento reso noto nel giorno del 71esimo compleanno. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Settembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Ucraina, re Carlo: “Forza e determinazione continuano a ispirare”

24 Febbraio 2024

Internazionali, furia Pellegrino contro arbitro: cos’è successo con Sinner

12 Maggio 2026

La Fiorentina piega 1-0 il Pisa nel derby toscano, decide un gol di Kean

23 Febbraio 2026

Terra dei Fuochi, il Papa in piazza ad Acerra: incontro con sindaci e cittadini

23 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno