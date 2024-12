Paolo Del Debbio, curiosità sul conduttore di Dritto e Rovescio: in cosa è laureato e cosa insegna all’Università

Paolo Del Debbio è un nome ben noto nel panorama mediatico italiano, grazie soprattutto al suo ruolo di conduttore del programma televisivo “Dritto e Rovescio” su Rete 4. Tuttavia, la sua figura spazia ben oltre il piccolo schermo, toccando il mondo accademico e mostrando un profilo professionale e personale di grande spessore. Ma quali sono le sue credenziali accademiche e come si è costruito un percorso così ricco e variegato?

Nato a Milano, Paolo Del Debbio ha seguito un percorso di studi che lo ha portato a conseguire una laurea in filosofia presso la Pontificia Università di Santa Croce di Roma. Non si è fermato qui: ha approfondito i suoi studi ottenendo una licenza nella stessa disciplina alla Pontificia Università Urbaniana. Questa formazione filosofica non solo ha influenzato profondamente il suo modo di pensare ma ha anche gettato le basi per la sua futura carriera nel giornalismo e nell’insegnamento.

La carriera di Del Debbio

La carriera di Del Debbio si è sviluppata attraverso diverse esperienze significative. Ha iniziato la sua carriera lavorativa presso Fininvest Comunicazioni, dove si è occupato delle relazioni esterne e istituzionali del gruppo. La sua partecipazione alla vita politica italiana lo ha visto tra i fondatori di Forza Italia nel 1994, dove ha ricoperto il ruolo di direttore dell’Ufficio Studi Nazionale.

Nel mondo della televisione, Paolo Del Debbio ha trovato una delle sue massime espressioni professionali. Il suo talk show “Dritto e Rovescio” è diventato un punto di riferimento per l’approfondimento politico in Italia, consolidando la sua reputazione come giornalista capace ed equilibrato.

Oltre alla carriera televisiva e politica, Del Debbio ha coltivato il suo interesse per la scrittura e l’editoria, collaborando con “Il Giornale”, quotidiano fondato da Indro Montanelli. Questa collaborazione dimostra la sua versatilità e dedizione al mondo dell’informazione su carta stampata.

Tuttavia, è nell’insegnamento universitario che Del Debbio esprime una delle sue passioni più profonde. Come docente presso l’IULM (Libera Università di Lingue e Comunicazione) di Milano, si dedica all’insegnamento dell’Etica Economica. Questa disciplina rappresenta il perfetto connubio tra le sue radici filosofiche e un marcato interesse verso tematiche attuali, come l’economia etica, un campo in cui morale ed economia si incontrano.

Paolo Del Debbio descrive l’esperienza di insegnamento come particolarmente gratificante, apprezzando l’interazione con gli studenti e la possibilità di contribuire alla loro crescita culturale ed umana attraverso dibattiti e approfondimenti sui temi del nostro tempo.