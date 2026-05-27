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Palermo, incendio in azienda di noleggio auto: a fuoco una decina di mezzi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Maggio 2026
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(Adnkronos) – Momenti di paura, la notte scorsa, per un vasto in incendio divampato nella società di autonoleggio ‘Sicily by car’ a Villagrazia di Carini, nel palermitano. Distrutti una decina di mezzi parcheggiati all’esterno dello showroom, che era stato inaugurato appena due settimane fa dal noto imprenditore Tommaso Dragotto. Si è levata nel cielo una enorme nube di fumo nero visibile a km di distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che ora indagano per fare luce sull’accaduto. Come apprende l’Adnkronos si tratterebbe di incendio doloso perché sarebbero state trovate tracce di benzina usata per appiccare l’incendio. Il 21 marzo erano stati esplosi diversi colpi di kalashnikov all’interno del deposito di via San Lorenzo.  

 

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