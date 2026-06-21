Palermo, auto travolge gruppo di ciclisti: muore una donna

(Adnkronos) – Un’auto ha travolto oggi, domenica 21 giugno, un gruppo di ciclisti lungo la strada statale 186 a Monreale nel Palermitano. Nell’impatto, avvenuto questa mattina, è morta una donna di 41 anni, Mirela Nicoleta Rusu, mentre un altro ciclista è rimasto ferito in modo lieve ed è stato portato in codice giallo all’ospedale Ingrassia, dove non risulta in pericolo di vita. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i carabinieri delle stazioni di Pioppo e Monreale. Il conducente dell’auto, risultato negativo all’alcol test, potrebbe dover rispondere di omicidio stradale.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto – diretta verso la frazione di Pioppo – avrebbe effettuato un sorpasso in un tratto con linea continua, invadendo la corsia opposta e investendo i ciclisti che procedevano verso Palermo.

Federciclismo Sicilia ricorda Mirela Nicoleta Rusu, la ciclista 41enne morta nell’incidente nel Palermitano, sottolineando “il suo sorriso e la passione contagiosa per la bicicletta”. “L’ennesimo omicidio stradale, ancora una volta causato da un automobilista, riaccende l’allarme sulla sicurezza dei ciclisti e sulla necessità di interventi immediati”, scrivono nel post, rivolgendo alla famiglia della vittima “un abbraccio e le più sentite condoglianze”.

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