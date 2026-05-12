Pagamenti, SumUp in partnership con Bancomat per accettare tutte le carte di debito

(Adnkronos) – Ampliare ulteriormente l’accettazione dei pagamenti digitali in Italia e semplificare l’esperienza d’incasso per gli esercenti. E’ l’obiettivo della partnership strategica tra la fintech SumUp e il circuito di pagamento Bancomat. Grazie all’accordo, si legge in una nota, i terminali SumUp potranno accettare tutte le carte operative sul circuito Bancomat, insieme a tutte le carte di pagamento internazionali. L’iniziativa si inserisce nel percorso di crescita di SumUp in Italia, dove da oltre 15 anni supporta gli esercenti con un ecosistema integrato di soluzioni che semplificano la gestione dei pagamenti e le attività quotidiane di negozi e professionisti. L’integrazione tra SumUp e Bancomat completa l’offerta, garantendo un’esperienza di pagamento fluida, affidabile e integrata: grazie alla possibilità di accettare e gestire tutte le transazioni effettuate sul circuito nazionale Bancomat, la partnership rafforza chiarezza e continuità operativa a beneficio sia dei commercianti sia dei consumatori. Il servizio, che sarà disponibile sui POS SumUp a partire dall’estate, entra a far parte dell’ecosistema SumUp, che mette a disposizione delle imprese servizi bancari, di fiscalizzazione e soluzioni per la gestione dei pagamenti e del punto cassa, semplificando e digitalizzando la gestione del punto vendita.

“Per molti italiani, Bancomat è sinonimo di pagamenti: parliamo di uno strumento radicato nelle abitudini di pagamento quotidiane e di un circuito che intercetta una quota significativa delle transazioni elettroniche nel Paese. Con questa partnership compiamo un passo strategico per il nostro sviluppo in Italia, perché completiamo in modo strutturale la nostra offerta di accettazione dei pagamenti, garantendo indistintamente l’accettazione di tutte le carte, operative sia sul circuito nazionale che su quelli internazionali”, commenta Marc-Alexander Christ, Co-Founder di SumUp. “I nostri esercenti potranno accettare tutti i pagamenti che avverranno sul circuito nazionale Bancomat, senza eccezioni, garantendo un’esperienza di pagamento fluida e immediata. Significa meno incertezze alla cassa, più efficienza operativa e maggiore fiducia da parte dei clienti. Siamo entusiasti di portare avanti questo percorso insieme a Bancomat: rappresenta una tappa fondamentale per promuovere ulteriormente i pagamenti cashless in Italia ed è un ulteriore passo concreto verso una diffusione sempre più capillare e inclusiva dei pagamenti digitali in ogni tipologia di attività commerciale”, conclude Christ.

“Bancomat è l’infrastruttura dei pagamenti quotidiani degli italiani: capillare, affidabile, radicata. La partnership con SumUp la rende ancora più accessibile, proiettandola su una rete di esercenti moderna e in forte crescita. È un passo che rafforza il nostro ruolo a supporto dell’economia reale e che va nella direzione in cui crediamo: un sistema dei pagamenti domestico solido, inclusivo e pienamente integrato nella vita del Paese”, dichiara Fabrizio Burlando, ceo di Bancomat.

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