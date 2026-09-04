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Padre, madre e figlia accoltellati in casa a Ladispoli: al vaglio posizione dell’altro figlio

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Un uomo di 63 anni, sua moglie di 57 e la figlia di 19, tutti di origine siriana e regolari in Italia, sono stati accoltellati nella loro abitazione in via Budapest, a Ladispoli. E’ successo intorno alle 13.20. Soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati tutti in codice giallo all’ospedale di Bracciano. La posizione dell’altro figlio della coppia, un 30enne, è al vaglio con l’ipotesi di tentato omicidio. 

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