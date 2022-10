Ostia, avviate le operazioni di sgombero di alcuni alloggi occupati abusivamente

Hanno preso avvio questa mattina all’alba, ad Ostia, le operazioni da parte della Polizia di Roma Capitale, con i Gruppi GSSU ( Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), Spe ( Sicurezza Pubblica emergenziale) e X Gruppo Mare, per liberare alcuni alloggi di proprietà Ater, siti in via della Martinica e in via dell’Idroscalo, occupati abusivamente. Gli agenti hanno dato esecuzione ad un provvedimento di rilascio, emesso dall’Azienda Territoriale per l’ Edilizia Residenziale Pubblica, di 3 immobili occupati illegalmente da 7 persone, tra cui alcuni componenti di famiglie della zona, già denunciati dagli operanti nel corso di precedenti controlli per occupazione abusiva. L’intervento, eseguito in collaborazione con la Polizia di Stato, è tuttora in corso.

