Osimhen, il futuro? “Voglio finire la stagione a Napoli, ho già deciso quale sarà prossimo step”

(Adnkronos) – "Ho già deciso quale sarà il prossimo step, ma prima voglio finire la stagione a Napoli". Così l'attaccante del Napoli Victor Osimhen in merito al suo futuro. "Ho già chiare le cose, ho già il mio piano, so cosa voglio fare – aggiunge il 25enne nigeriano alla Cbs, impegnato in questi giorni in Coppa d'Africa con la sua nazionale -. Penso che il 60% delle persone parlino dei rumors che mi accostano alla Premier League. Il campionato inglese è uno dei più grandi del mondo. Ora voglio finire la stagione con il Napoli e poi dare seguito alla decisione presa". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

