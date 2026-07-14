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Osanna (MiC): “Nuovo museo Tor Vergata accessibile a tutti”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Luglio 2026
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(Adnkronos) – “Questo museo è la prova di come le risorse del Pnrr non solo siano state usate nei tempi giusti, ma soprattutto siano state usate in modo ottimale. Si tratta di un museo che si rinnova completamente, diventando finalmente accessibile, che non significa solo abbattere le barriere architettoniche, che è il punto da cui si deve partire, ma offre soprattutto un’accessibilità sensoriale e cognitiva”. Lo ha detto Massimo Osanna, capo dipartimento attività culturali del ministero della Cultura, partecipando allo svelamento, oggi a Roma, delle restaurate Torre Vergata e Villa Gentile. All’interno della Villa è stato aperto al pubblico il Museo archeologico universitario del territorio. 

“Questo museo – ha proseguito finalmente parla a tutti pubblici ed è un museo che nasce da un rigoroso programma di ricerca e conoscenza, che viene declinato in forma accessibile a tutti – spiega – non solo a studenti universitari, ma a chiunque voglia visitare questo museo e soprattutto conoscere la storia del territorio. Grazie anche a tecnologie multimediali, la stratificazione di questo luogo, che nasce da una villa romana e si trasforma nella torre che, poi, dà il toponimo al luogo e all’università, diventa molto più chiara e leggibile. Ma, vi è anche tutta la storia di un territorio, dalle ville, al popolamento medievale fino all’età moderna e contemporanea: un bellissimo museo di contesto, che parla di un pezzo importante del territorio di Roma”, ha concluso Osanna. 

cultura

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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