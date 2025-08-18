fbpx

Orologi di lusso: quando la replica diventa un “paracadute” contro i furti

In Italia e in Europa il mercato delle repliche di orologi continua a crescere, sostenuto da dinamiche che vanno oltre la semplice ricerca di un oggetto che ricordi un modello iconico. A trainare questa tendenza non sono soltanto gli appassionati che non possono permettersi un segnatempo da decine di migliaia di euro, ma sempre più spesso anche i proprietari di orologi originali.

Molti collezionisti, infatti, scelgono di indossare repliche per motivi di sicurezza. In città dove i furti di orologi di lusso sono diventati frequenti, il timore di essere rapinati ha spinto diversi possessori di orologi autentici a lasciare i loro pezzi più preziosi in cassaforte o in banca. Al polso, invece, compare una replica, spesso indistinguibile a colpo d’occhio, che permette di mantenere l’immagine senza esporsi ai rischi legati a un bene così ambito dai ladri.

La scelta ricade quasi sempre sugli stessi modelli: i Rolex restano i più richiesti, in particolare il Daytona, il Submariner e il GMT-Master II, considerati da anni status symbol indiscussi. Accanto a questi spiccano gli Audemars Piguet Royal Oak, apprezzati per il design iconico della cassa ottagonale, e i Patek Philippe Nautilus, ormai divenuti un mito per collezionisti e appassionati. Non mancano anche gli Omega Speedmaster, legati alla leggenda della conquista dello spazio, e alcuni modelli Richard Mille, celebri per il loro stile avveniristico.

Si tratta di un costume nuovo, che racconta molto delle paure e delle precauzioni della società contemporanea. Da un lato resta intatta la passione per l’orologeria e per le grandi maison svizzere, dall’altro emerge la consapevolezza che la strada non è più il luogo ideale per esibire il lusso. Così l’orologio “di rappresentanza” rimane chiuso al sicuro, mentre quello da indossare tutti i giorni è un suo doppio, scelto proprio per proteggere l’originale.

Un paradosso moderno: l’oggetto simbolo di prestigio diventa un bene da custodire, mentre la sua replica diventa lo strumento per continuare a raccontarsi, senza correre troppi rischi.

Modello Perché è cercato
Rolex Daytona Il cronografo per eccellenza, status symbol globale
Rolex Submariner Il diver più famoso, riconoscibile ovunque
Rolex GMT-Master II Celebre per la lunetta bicolore, icona dei viaggiatori
Audemars Piguet Royal Oak Design unico con cassa ottagonale, lusso sportivo
Patek Philippe Nautilus Considerato il “sacro graal” dei collezionisti
Omega Speedmaster Il “Moonwatch”, legato alla conquista dello spazio
Richard Mille RM Avveniristico, amato da sportivi e star mondiali

 

