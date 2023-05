Orizzonte Benessere: Devo o Voglio?

Ci svegliamo la mattina e il primo pensiero è rivolto proprio a quella cosa che “Dobbiamo” fare e subito, avvertiamo un senso di frustrazione, inefficacia, pesantezza, vuoto allo stomaco e di confusione mentale.

DEVO, DEVO, DEVO… DEVO FARE QUELLA COSA!

Lo sforzo inizia a farsi strada insieme al quel “devo” e così ci beviamo il primo caffè della giornata, ci lasciamo trascinare in una spirale di ansia di stress e di insoddisfazione.

Cosa fare? Ecco il segreto.

Dobbiamo semplicemente cambiare il verbo Devo con il verbo Voglio. E magicamente il nostro atteggiamento mentale cambierà e dal “dover” fare una cosa, “vorremo” fare quella cosa perché abbiamo scoperto il piacere di farla. Questo perché il DEVO nasce da uno sforzo regolamentato da regole e giudizi mentre il VOGLIO nasce spontaneo da un reale desiderio di piacere di partecipare alla vita in modo gioioso, divertito, autentico e consapevole.

Nel piacere del Volere siamo in assenza di sforzo, siamo nella piena fiducia di noi stessi e della vita, ed attingiamo al nostro istinto ed alle nostre migliori risorse mentali. Molti per fuggire a situazioni di stress quotidiano praticano la meditazione, altri lo yoga, oppure il training autogeno ma in realtà quello che si fa in questi casi non è altro che spegnere il nostro stato emozionale per pochi minuti per poi ripiombare nuovamente nel pesante vissuto quotidiano.

Il segreto e’ nel predisporre la mente al cambiamento. In buona sostanza dobbiamo interrompere il flusso di pensieri negativi del DEVO per far spazio ad un pensiero , un ricordo , un emozione una sensazione positiva che ci porti al piacere del VOGLIO.

Nessuno ci ha messo in un campo di lavoro o in una prigione e siamo quindi ancora liberi di scegliere cosa fare. Se ci rendiamo conto che stiamo scoppiando in un girone infernale proviamo da subito a sostituire nella nostra vita la parola DEVO con la parola magica VOGLIO e vedremo tutti i nostri impegni come qualcosa di meno opprimente e di meno stressante. Quindi quando sentiamo che sta per suonare la sirena d’allarme dell’ansia, fermiamoci, respiriamo e diciamo : STOP

Poi , con calma sorridi e non pensare più che DEVI, ma invitati dolcemente e piacevolmente al VOGLIO.

E ricordiamoci infine che VOLERE è AMARE .

Michele d’Auria

Master Life e Mental Coach

Official web site : www.centrosaisei.com

Email: info@centrosaisei.com

Facebook : https://www.facebook.com/centro.saisei

Phone : 327/9703985