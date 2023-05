Operazione anticorruzione nel X Municipio, Sinistra Civica Ecologista: “Ora, la politica ha l’occasione di sferrare un colpo a corruzioni e malaffare”

Sinistra Civica Ecologista Municipio X: Vasta operazione anticorruzione nel Municipio X. Ora, la politica ha l’occasione di sferrare un colpo a corruzioni e malaffare. Osservatorio Municipale Antimafia e Anticorruzione, delega al litorale finalmente in Campidoglio, revoca della concessione al concessionario dello Stabilimento Shilling. Se non ora quando?

Gli esiti di una vasta operazione anticorruzione nel Municipio X non ci colgono di sorpresa. Ancora una volta c’è di mezzo qualche concessionario che cerca di aggirare l’ostacolo dei pareri negativi. Il riferimento è al concessionario dello Stabilimento Shilling, al momento agli arresti domiciliari, il quale sembrerebbe abbia corrotto alcuni pubblici funzionari per poi farsi restituire quanto versato in quanto la conferenza dei servizi aveva dato “parere non favorevole” rispetto alle opere che lo stesso concessionario voleva realizzare all’interno dell’area demaniale in concessione. Questo è solamente un fatto riportato dalle cronache nazionali in queste ultime ore ma che descrive qualcosa di più generalizzato tant’è che sono diversi fra funzionari pubblici e imprenditori che dovranno rispondere in giudizio di diversi reati legati alla corruzione. Con nota Prot. CO/4733 del 13 gennaio 2023 avevamo chiesto copia del verbale relativo all’esito della conferenza dei servizi decisoria tenutasi a gennaio 2023 relativamente ad una istanza promossa dal Concessionario dello Stabilimento Shilling. L’Ufficio Coordinamento Demanio Marittimo, nel rispondere alla istanza di accesso agli atti, fu più che esplicito: “parere non favorevole”. Le chiacchiere stanno a zero. L’inchiesta che ha portato agli arresti alcuni imprenditori e alcuni dirigenti pubblici è una buona notizia perché significa che l’opera di bonifica nella pubblica amministrazione è tutt’atro che ferma. Ora, come parte politica, in virtù del fatto che abbiamo l’onere dell’indirizzo politico e del controllo, dobbiamo dare impulso ad alcuni provvedimenti utili a eradicare il malaffare dal nostro territorio. Innanzitutto non è più rinviabile l’istituzione di un Osservatorio antimafia e anticorruzione così come ribadito anche in una recente seduta di Commissione municipale congiunta. Inoltre è assolutamente necessario che l’Aula Giulio Cesare termini l’iter fermo da mesi sul trasferimento della delega al litorale dal Municipio X al Campidoglio. C’è una Delibera di Giunta Comunale approvata, c’è il formale parere positivo del Municipio X, manca solamente l’ultimo passaggio in Aula Giulio Cesare. Con la messa a bando delle concessioni demaniali marittime alle porte, quanto dobbiamo attendere affinché il Campidoglio torni ad occuparsi strategicamente, in sinergia con il Municipio X e la Regione Lazio, del mare della Capitale d’Italia? E poi ultimo segnale inequivocabile, ma non certo per importanza, va applicato il Codice della Navigazione e va Revocata la Concessione alla società concessionaria dello Stabilimento Shilling. Chi ha in concessione un bene pubblico, cioè nostro, deve rigare dritto nell’assoluto rispetto della normativa vigente e se non lo fa la prima cosa da fare è revocare la concessione. La politica ha ancora una volta l’occasione di sferrare un colpo a corruzioni e malaffare, se non ora quando?

Marco Possanzini, Capogruppo Sinistra Civica Ecologista Municipio Roma X – Sinistra Italiana