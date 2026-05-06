Bancali usati e nuovi
Sanita'

Operata a 102 anni al Policlinico Tor Vergata di Roma, in piedi dopo 2 giorni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un intervento chirurgico complesso su una paziente di 102 anni si è concluso con successo al Policlinico Tor Vergata di Roma. “L’operazione, eseguita da una équipe multidisciplinare guidata dalla professoressa Elena Gasbarra, direttore della Uco di Ortopedia e Traumatologia e responsabile del percorso dedicato alla fragilità ossea, ha riguardato la sostituzione dell’anca dopo una frattura del femore, un problema molto comune e invalidante negli anziani. Nonostante l’età e le condizioni cliniche delicate, tutto si è svolto senza complicazioni ed è in piedi dopo appena 2 giorni. Fondamentale è stato anche il percorso di cura personalizzato: oltre all’intervento, la paziente è stata valutata per la fragilità ossea, così da prevenire nuove fratture”. Lo sottolinea una nota del Policlinico Tor Vergata di Roma.  

Dopo le dimissioni, previste a breve, seguirà una terapia mirata contro l’osteoporosi per ridurre i rischi futuri e migliorare la qualità della vita. “Intervenire su pazienti così anziani richiede un approccio integrato, che tenga conto non solo dell’aspetto chirurgico ma anche delle condizioni generali e della fragilità dell’osso – ha spiegato Gasbarra – Questo caso dimostra come, grazie a percorsi dedicati e a un lavoro di squadra altamente specializzato, sia possibile ottenere risultati significativi anche in situazioni particolarmente complesse”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Farmaceutica, Urso: “Le imprese sono l’elemento trainante del Made in Italy”

21 Febbraio 2024

Diagnostica e prevenzione, campagna di Amcli e Cittadinanzattiva

30 Gennaio 2024

Inaugurazione area C.U.P. dell’Ospedale San Giuseppe di Marino

28 Novembre 2022

Zotti (Reckitt Benckiser), ‘in calo l’uso del preservativo tra i giovani’

27 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno