openday palestra olistica orientale

A grande richiesta torna l’Openday della Palestra Olistica Orientale, sabato 26 novembre un progetto ideato da Natascia e Romina Malizia (Giornaliste, maestre di Danza Orientale Diploma Nazionale Opes Benessere Italia in Danza Awalim ed Operatrici Olistiche). Il primo Openday di ottobre ha riscontrato un gran successo tanto che sono state integrate le attività di carattere olistico per il benessere psicofisico. Tutti gli utenti che vorranno partecipare dovranno in primis prenotare tutte le attività, la partecipazione è gratuita. La Palestra Olistica Orientale vuole diventare un punto di riferimento per ritrovare equilibrio e stabilità integrando sempre con nuove e benefiche attività.

La giornata di sabato 26 novembre ha un ampio programma che si snoderà sin dal mattino con l’allenamento questa volta dedicato solo ai più piccoli con l’Autodifesa JUNIOR dalle ore 9.30 alle 12:00 con il Maestro Roman Laurenti Octavian (Lorenzo) – Diploma Nazionale Opes Benessere Italia Ente ric. CONI (prenota al 348.7825963); si proseguirà nel primo pomeriggio alle 14.30 in poi fino alle 16.00 con il Makko Ho, lo Stretching dei Meridiani con la Maestra Donatella Canneddu, M° Zen Shiatsu Diploma AICS abilitazione Makko Ho (prenota al 339.8735156). La new entry con il Bagno sonoro, pulizia energetica con Tamburi Sciamanici a cura della Maestra Marzia Gaddi dalle 16.00 alle 18.00, Operatrice Olistico del Suono, Life Coach Diploma I.C.F. Counselor, Costellatrice Familiare (con un’Offerta Consapevole spontanea, prenota al 338.3789596) ed a concludere la giornata di openday, dalle ore 18.00 alle 19.00 Aromaterapia ed Oli essenziali per riposare con Natascia e Romina Malizia Diploma Accademia Domani, (Aromaterapia e Fiori di Bach prenota al 328.9712092). In chiusura si tornerà a danzare con le magiche atmosfere della Danza Orientale dalle 19.00 alle 19.40 – Danza del Ventre con le M° Natascia e Romina Malizia (Danza Orientale Awalim le Danzatrici di Iside – Art of Belly Dancer) Diploma Nazionale Opes Benessere Italia Ente ric.CONI (prenota al 328.9712092).

E’ consigliato un abbigliamento comodo ed un tappetino (tipo yoga) per le attività di fitness, mentre per la Danza Orientale: leggins, pareo ed una sciarpa o cinta con medagliette. Un grazie speciale all’Associazione Lavinia Litora nella persona Presidente prof.ssa Laura Casella che ha aperto ad attività olistiche. Sono già attivi da sempre i loro Corsi e Laboratori di Teatro per adulti e ragazzi, Coro (per info contattare online, Facebook Page ed Instagram). Vi aspettiamo con le attività Olistiche e di Fitness del Benessere a Villa Claudia, in Via Volturno 2B c/o Associazione Culturale Lavinia Litora (Anzio).

